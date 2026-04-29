Domani sera, trenta aprile, sarà il momento della “Colonna sonora della Festa: i gruppi musici dei tre terzieri insieme a quello comunale si esibiranno a Piazza Cajola in quello che è un must dell’intera festa. Belle le musiche, tendono ad essere sempre un po’ più arzigogolate, sempre più lontane dal Medioevo ma davvero belle.

Anche questa rubrica può incorrere in errore: è stato detto ieri che le sartorie non avevano mai fatto i costumi per il Vescovo ed il Parroco dal momento che loro, i religiosi, sfilano o partecipano alle cerimonie coi “costumi scena”. Invece, un po’ piccatini quelli di Fraporta hanno ricordato che don Sergio veste proprio un costume, pensato e studiato da Marco Bartolini e che, non sia rinfacciato, è costato anche parecchio. La rubrica se ne scusa con il colto e l’inclita.

Si gira per pizzerie ed approdando a Fraporta si scopre che la pizza ha subito lo stesso aumento del 50%, già visto a Santa Maria. Dà l’idea che ci sia stato una sorta di cartello: si verificherà anche a Mezule. Un aumento, dicono al terziere rossoblù, però giustificato dal fatto che la farina usata è esente glifosato e poi perché l’olio è sopraffino, arrivato direttamente dal Frantoio di Bonifazi. Chi lo spiega? Lorenzo Bonifazi!

Comunque sia al forno c’è meno fila che a Santa Maria. Ma come è? Buona, si sente però che un terziere ha un forno a legna e un altro no. Quale? Ah, saperlo?

In occasione dell’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi, Leonardo Bussoletti annuncia il lancio di Speco, un progetto vitivinicolo che affonda le radici nella memoria spirituale e culturale dell’Umbria. Presentato in anteprima durante l’ultima edizione di Vinitaly, il vino ha già raccolto l’attenzione della critica specializzata per la profondità del suo racconto e il rigore stilistico. Tranquiolli: si parla solo di vino. Di vino buono. La pesentaazione a Palazzo dei Priori il 30 aprile alle 19.00