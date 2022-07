(Dott. Andrea Agnetti: scienziato sociale/antropologo culturale)

Grazie alle nuove ricerche scientifiche possiamo affermare che Il sito archeologico della necropoli delle acciaierie di Terni non sia in continuità etnica con il mondo perilacustre appenninico, ma piuttosto la sua formazione andrebbe rintracciata all’interno delle migrazioni avvenute in seguito al collasso dell’età del bronzo. Dal 1.200 fino al 1.000 a.C. l’Italia divenne sede di migrazioni indoeuropee provenienti da oltre le Alpi, nello specifico si attestò l’arrivo degli Umbri e dei Latini che crearono nella penisola italiana una nuova società su vasta scala rispetto ai pochi superstiti Appenninici che pure vennero in parte integrati. Citando il direttore degli scavi Luigi Lanzi “Le forme dei vasi di Terni in genere ripetono quelle tipiche del cinerario di Villanova,Bologna, ma leggermente modificata” (L. Lanzi, Ricordo di Terni, Tipografia Possenti, Terni, 1886, op. cit. p. 7.) e paragonando i reperti è chiaro come il sito protostorico di Terni e del resto del centro Italia sia legato alla cultura proto-villanoviana, cioè gli Umbri e all’orizzonte centro europeo medio danubiano. Sorprende che ancora nel 2022 non si considerino eventi e scoperte ormai consolidate da oltre 100 anni. Possiamo sintetizzare così lo scenario: cronologicamente avvenne una migrazione tra il 1.200 e il 1.000 a. C. in seguito al collasso età del bronzo, geograficamente gli Umbri/Italici prima della discesa in Italia erano collocati tra il medio bacino del fiume Danubio e il centro nord delle Alpi, Austria, Rep. Ceca, Slovenia, Baviera, Ungheria. Se consideriamo l’ Età dei metalli siamo tra il finale età del bronzo inizio età del ferro, archeologicamente collocati tra il finale cultura Campi di Urne e inizio cultura di Hallstatt, facies che crearono e generarono la cultura proto-villanoviana in Italia. A livello etno-sociale culturale gli Umbri erano chiaramente un gruppo indoeuropeo dell’ orizzonte proto-celtico, linguisticamente collocati nello spazio indoeuropeo, appartenenti al gruppo delle lingue “italo-celtiche” ovvero proto celtiche e proto italiche. Rispetto a questo anche la genetica conferma questi aspetto.

(Dott. Pierluigi Bonifazi, Biologo Molecolare e dottore di ricerca in Biologia e Medicina Sperimentale).

Ricerche di Biologia e Genetica di popolazioni, pubblicate sulle massime testate scientifiche internazionali, confermerebbero l’ipotesi linguistica della discendenza indoeuropea degli Umbri. I biologi dell’Università di Perugia, in collaborazione con la Soprintendenza Archeologica di Perugia, nel lavoro intitolato “The mitogenome portrait of Umbria in central Italy as depicted by contemporary inhabitants and pre-roman remains” hanno osservato una maggiore eterogeneità nel pool genetico degli Umbri rispetto a quello delle altre popolazioni europee, indice che l’Umbria, fin dal paleolitico, fu meta di molte migrazioni di genti provenienti da diverse zone dell’Europa e dell’Asia. In particolar modo, i ricercatori, hanno identificato nel DNA di campioni provenienti dalla bassa Umbria, quello del popolo Yamnaya (steppe euroasiatiche) conosciuto anche come . I biologi concludono affermando che l’ipotesi linguistica che vede negli Umbri un’origine indoeuropea sarebbe confermata anche dalla . Altri colleghi biologi hanno identificato, nel DNA della popolazione dell’Umbria meridionale, un marker genetico conosciuto come U152. L’U152, nell’Archeogenetica, una disciplina che associa dati genetici a studi storici, è identificativo della cultura di Hallstatt, una classica cultura proto-celtica. La valle ternana potrebbe aver rappresentato uno snodo commerciale di primaria importanza, una terra ricca di cacciagione, di boschi, ma anche di prati per la pastorizia e una terra fertile per le coltivazioni degli agricoltori fin dal neolitico. I fiumi Nera e Tevere, navigabili già da epoche remote, rappresentavano le grandi arterie di comunicazioni tra est e ovest, e tra nord e sud della penisola. Il sito archeologico di Maratta Bassa, oltre ad essere stato un villaggio abitativo, fu anche un centro di commercio ed un porto fluviale, da qui, probabilmente, i mercanti Umru-Naharki, partivano per raggiungere le saline dell’Aventino e commerciare i propri prodotti in cambio di sale: pelli, tessuti carni, metalli, ecc. Terni e l’Umbria rappresentarono, probabilmente, un grande bazar dove genti di tutto il mondo affluivano; ciò è storicamente documentato da Plinio e Strabone (V,1,10), biologicamente documentato da un “pool genetico” estremamente eterogeneo, e archeologicamente riscontrabile nelle grandi necropoli di Pentima e San Pietro in Campo, forse le più estese necropoli protostoriche d’Italia, ma anche dal sito archeologico di Maratta Bassa.

(La dottoressa Federica Padella, dottore in Lingue e culture straniere) conclude dicendo che per l’Associazione Umru, che rinasce dopo oltre trent’anni, sono fondamentali l’apertura verso nuove discipline scientifiche, e la possibilità di interazione tra figure professionali di ambiti diversi. I tempi sono ormai maturi per rivedere, ed integrare, con una certa urgenza, posizioni ortodosse e conservatrici. Ricordiamoci che la scienza è un processo in continuo divenire, il dubbio ed il porsi continue domande, è ciò che spinge in avanti la ricerca e la conoscenza.