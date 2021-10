Ieri a palazzo Brancaccio di Roma si è aperto il XVIII Congresso dell’Associazione Luca Coscioni. Presente anche il consigliere comunale di Terni Alessandro Gentiletti che ha postato una foto insieme a Marco Cappato per dire grazie ai ternani, oltre sei mila, che hanno sottoscritto il referendum per l’eutanasia. Ora i prossimi passaggi prevedono la verifica e il conteggio delle firme da parte della Corte di Cassazione e la decisione di ammissibilità della Corte costituzionale. Dopo di che si potrà votare.

“È un tema che ormai non serve più neanche spiegare, come ha detto Marco Cappato aprendo il Congresso dell’Associazione Luca Coscioni – dichiara Alessandro Gentiletti – tutti ormai sanno di cosa si sta parlando e questo lo dobbiamo a tante persone che hanno condotto battaglie pubbliche a beneficio di tutti. Piergiorgio Welby, Dj Fabo e molti altri ancora. Lo dobbiamo anche al coraggio di Marco Cappato che ha affrontato un processo pubblico per aver aiutato Dj Fabo a fare quello che, se avesse potuto, avrebbe fatto da solo. È stato il coraggio di Marco Cappato a mobilitare un intero paese, che ha dimostrato di avere a cuore la dignità di tutti e di non sopportare le prevaricazioni di chi vorrebbe decidere per la vita altrui. Terni è stata fantastica, soprattutto i più giovani fra i 18 e i 25 anni che sono venuti in massa a firmare. La campagna referendaria ci vedrà attivi e impegnati con tantissime iniziative per approfondire e mobilitare ancora di più intorno alla libertà. Sosteniamo tutti, come possiamo, l’associazione Luca Coscioni che è l’anima e il cuore della nostra democrazia e che oltre a questa battaglia ne conduce in prima linea molte altre, a partire dal diritto alla scienza, alla libertà della ricerca, e dà assistenza a tantissimi cittadini. Questa è la politica con la p maiuscola, quella che è capace di cambiare in meglio la vita degli altri e della società. Dal corpo delle persone, come dice il titolo di questo Congresso, al cuore della politica.”