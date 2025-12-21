Sarà l’Inter l’avversaria della Ternana Women nei quarti di finale di Coppa Italia.

Oggi, infatti, si è disputato l’altro ottavo di finale dal quale è uscita l’avversaria della Ternana Women: l’Inter ha conquistato la qualificazione superando 2-1 in trasferta il Como 1907 (capolista in Serie B), con i gol di Bugeja e Tomasevic, dopo il momentaneo pareggio di Conc.

I quarti di finale saranno trasmessi in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW e si disputeranno tra il 20 e il 22 gennaio le gare di andata e tra il 27 e il 29 gennaio quelle di ritorno.

Quarti di finale: