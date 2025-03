Abate torna all’antico, Vallocchia e Aloi in panchina, tornano dal primo minuto Corradini e De Boer. Per il resto la stessa Ternana che ha battuto la Torres.

Ternana costretta a vincere a Rimini se vuole tenere vivo il sogno della promozione diretta in serie B.

LE FORMAZIONI DELLE DUE SQUADRE

RIMINI: Vitali 6, Lepri 6, De Vitis 6, Bellodi 6, Longobardi 5,5, Garetto SV, Malagrida 5,5, Fiorini 5,5, Piccoli 5, Parigi 5, Cioffi 7,5

DALLA PANCHINA: Langella 4, Megelaitis 5, Leonardi 5, Cinquegrno SV

Allenatore, Buscè

TERNANA: Vannucchi 8, Casasola 5, Loiacono 6,5, Capuano 6,5, Tito 6, Donati 6, Corradini 5, De Boer 6,5, Curcio 6,5, Cicerelli 6, Cianci 5

DALLA PANCHINA: Martella, Ferrante, Aloi, Vallocchia, Brignola SV

Allenatore, Abate

L’arbitro è Zago di Conegliano Veneto, 7

La Ternana ha vinto sul campo del Rimini grazie ad un gol di Curcio nel primo tempo.

Sembrava tutto in discesa per la quadra di Abate che ha dominato la prima frazione di gioco ed è andata, almeno in due circostanze, vicinissima allo 0-2. Il divario in campo era lampante e la Ternana era in pieno controllo del match.

Tutt’altra storia nella ripresa. La metamorfosi della Ternana era evidente. Stanca nelle gambe, confusa nelle idee, la squadra di Abate è andata in affanno e dalla mezz’ora in poi non è più riuscita a ripartire, men che meno è riuscita ad avvicinarsi dalle parti dell’area avversaria. E ha corso diversi rischi. Su due punizioni dal limite da calciate da Cioffi. Sempre con Cioffi protagonista al 93° sul quale di piede ha salvato Vannucchi. Il quale Vannucchi ha conservato i tre punti grazie a un prodigioso riflesso su conclusione ravvicinata, deviata, sempre di Cioffi, autentico spauracchio.

Alla fine ha resistito quel vantaggio costruito sull’asse Cianci-Curcio ma che sofferenza. Troppa, contro un avversario volenteroso e grintoso ma non certo irresistibile. Il secondo tempo di Rimini ha ricordato molto da vicino le prestazioni di Pineto e Campobasso ma anche il secondo tempo di Legnago e i i 20 minuti finali (horror) con il Gubbio, in 10. E anche chi è entrato a partita in corso non ha fatto la differenza (spiccioli, a parte, di Brignola).

Ma l’importante era vincere. La Ternana è tornata a-4 dall’Entella.

