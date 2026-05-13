Le quattro donne, scomparse ieri sera nel Reatino durante un’escursione in montagna lungo il cammino di san Benedetto e sono state ritrovate nel Vallone Rio Fuggio nel comune di Leonessa, durante la notte, da due cittadini di Poggio Bustone, zio e nipote, a bordo della loro moto da trial, unitamente ad una squadra del Soccorso Alpino della Guardia di finanza di Antrodoco e del Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico del Lazio”.

“La conoscenza di quei sentieri – riferiscono i soccorritori in una nota diffusa dalla Guardia di finanza -, ha permesso di ritrovare le quattro donne in buone condizioni di salute, al freddo, ma con un fuoco acceso per scaldarsi e segnalare la loro posizione”.

Le quattro donne sono state accompagnate, attraverso un impervio percorso all’interno di un torrente fino a un mezzo della Finanza per essere portate prima a Leonessa e in seguito a Poggio Bustone presso la struttura ricettiva che le stava attendendo e che non vedendole arrivare, nella serata di ieri, aveva dato l’allarme facendo scattare le ricerche.