Una bella iniziativa quella organizzata nei giorni scorsi dal Comune di San Gemini e dalla Direzione Didattica rivolta agli studenti della scuola secondaria. L’evento che si è svolto al Teatro comunale ha visto come protagonista lo psicoterapeuta Stefano Pieri che ha svolto un tema sull’educazione ai buoni sentimenti, alle relazioni positive che possono contribuire al miglioramento individuale e quello dell’interlocutore.

In un mondo giovanile ormai sempre più propenso all’isolamento e il ricorso al rapporto spasmodico con il proprio mondo virtuale, stimolare i giovani al confronto, al dialogo, al rapporto con gli altri e allo scambio di esperienze nei vari campi è quello che si è cercato di far capire ai giovani che hanno partecipato all’incontro fornendo loro anche strumenti per superare dipendenze negative come quelle affettive, l’isolamento e sentimenti inespressi.

In sala, insieme ai ragazzi, il sindaco Luciano Clementella e l’assessore al Turismo e alla Cultura , Micol Burrai, e la Dirigente Scolastica, Rossella Magherini.