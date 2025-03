Splendido secondo posto delle ragazze narnesi a Piacenza al Campionato nazionale a squadre di spada. Le gare davano la possibilità di promozione in B1. Per la cronaca sono arrivate prima le schermidrici di Padova.

In pedana erano scese Giorgia Pernini, Giulia Fabrizi e Asia Marcoccio

La soddisfazione è stata molto grande perché per la prima volta la squadra narnese, che è guidata da Carlo Papi, giostrerà in un campionato con vista sulla serie A.