La Ternana women debutterà nel campionato di serie A a Milano, all’Arena Civica, contro l’Inter il 4 ottobre.

IL CAMMINO DELLE ROSSOVERDI

TERNANA-NAPOLI (11/12 OTTOBRE)

GENOA-TERNANA (18/19 OTTOBRE)

JUVENTUS-TERNANA (1/2 NOVEMBRE)

TERNANA-COMO (8/9 NOVEMBRE)

SASSUOLO-TERNANA (15/16 NOVEMBRE)

TERNANA-PARMA (22/23 NOVEMBRE)

FIORENTINA-TERNANA (6/7 DICEMBRE)

TERNANA-ROMA (13/14 DICEMBRE)

TERNANA-LAZIO (17/18 GENNAIO)

MILAN-TERNANA (24/25 GENNAIO)

Il commento di mister Antonio Cincotta

“Abbiamo una partenza veramente difficile. Affrontare una squadra che partecipa alla Champions League è un impegno tosto, un impegno che richiederà il massimo delle nostre energie ma, al contempo è giocando con quelli veramente bravi che si diventa bravi. Sarà uno step importante per noi, per crescere e per paragonarci non tanto con una dimensione italiana ma a questo punto con la dimensione europea che l’Inter rappresenta in Italia. Meglio quindi confrontarsi con il top e provare subito ad imparare qualcosa per mettere quell’esperienza da parte per il futuro. Chiudere in casa è stimolante ma è così lontano che oggi non ci pensiamo”.