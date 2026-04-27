A piccoli passi verso al salvezza.

La Ternana women ha ottenuto un punto importante, ieri contro la Fiorentina, un punto che la avvicina all’obiettivo salvezza.

A tre giornate dalla fine, la Ternana Women sale a +5 sul Genoa ultimo in classifica (e unica squadra che retrocederebbe in serie B) e si porta a due lunghezze da Sassuolo e Parma.

LA CRONACA

Subito episodio chiave al 2’: fallo su Pirone in area e calcio di rigore per la Ternana Women. Dopo il check, dal dischetto al 5’ è la stessa Pirone a non sbagliare, firmando l’1-0 e l’ottavo gol stagionale in campionato.

Le rossoverdi continuano a spingere e al 12’ trovano il raddoppio: azione insistita in area, con Petrara tra le protagoniste, e Regazzoli è la più lesta a risolvere la mischia per il 2-0.

La Fiorentina prova a reagire. Al 24’ Bredgaard calcia in area, ma Schroffenegger blocca senza difficoltà. Al 36’ combinazione tra Bonfantini e Omarsdottir, con conclusione insidiosa respinta ancora dal portiere rossoverde. Al 45’ e al 46’ arrivano due occasioni per Cherubini: sulla seconda, di testa sugli sviluppi di un corner, trova la rete che riapre la partita.

La Fiorentina parte forte anche nella ripresa. Al 16’ Catena calcia dal limite e Schroffenegger devia sopra la traversa. Sugli sviluppi del corner arriva il pareggio: colpo di testa vincente di Filangeri per il 2-2.

La Ternana Women prova a reagire. Al 25’ bella combinazione tra Gomes e Petrara, con la conclusione dell’attaccante portoghese bloccata da Fiskerstrand. Al 30’ cross di Pastrenge per il colpo di testa di Pirone, ancora parato dal portiere viola.

Nel finale cresce la pressione della Fiorentina, ma Schroffenegger si conferma protagonista: al 32’ respinge il tiro dal limite di Janogy, al 36’ devia in angolo il diagonale di Bonfantini e al 49’ salva ancora su colpo di testa di Janogy sugli sviluppi di un corner.

Nel prossimo turno la Ternana Women sarà impegnata in trasferta al “Tre Fontane” contro la capolista Roma, con fischio d’inizio alle ore 18:30.

TERNANA WOMEN-FIORENTINA 2-2, IL TABELLINO

TERNANA WOMEN (4-3-1-2): Schroffenegger; Martins, Massimino, Pacioni, Peruzzo; Ciccotti (14’ st Pastrenge), Breitner, Petrara; Regazzoli; Pirone, Làzaro (21’ st Gomes). A disposizione: Ghioc, Ciccioli, Porcarelli, Labate, Vigliucci, Quazzico, Di Giammarino, Ripamonti. Allenatore: Ardizzone.

FIORENTINA (4-3-1-2): Fiskerstrand; Faerge, Filangeri (44’ st Eiriksdottir), Johansen (20’ st Woldvik); Bonfantini, Catena (20’ st Hurtig), Cherubini (1’ st Curmark), Van Der Zanden; Bredgaard; Omarsdottir, Janogy. A disposizione: Bettineschi, Bartalini, Wijnants, Toniolo, Lombardi, Severini, Tryggvadottir, Tomassoni. Allenatore: Pinones Arce.

Arbitro: Gianluca Guitaldi di Macerata

Reti: 5’ pt Pirone rig., 12’ Regazzoli, 46’ Cherubini; 16’ st Filangeri

Note. Ammonite: Massimino, Ardizzone, Curmark, Filangeri, Bredgaard. Angoli: 1-11. Recupero tempo: 2’ pt; 4’ st.

LA CLASSIFICA

ROMA 46 PUNTI

INTER 40

JUVENTUS 32

NAPOLI 30

MILAN 29

LAZIO 27

FIORENTINA 27

COMO 26

PARMA 16

SASSUOLO 16

TERNANA 14

GENOA 9