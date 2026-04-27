A piccoli passi verso al salvezza.
La Ternana women ha ottenuto un punto importante, ieri contro la Fiorentina, un punto che la avvicina all’obiettivo salvezza.
A tre giornate dalla fine, la Ternana Women sale a +5 sul Genoa ultimo in classifica (e unica squadra che retrocederebbe in serie B) e si porta a due lunghezze da Sassuolo e Parma.
LA CRONACA
Subito episodio chiave al 2’: fallo su Pirone in area e calcio di rigore per la Ternana Women. Dopo il check, dal dischetto al 5’ è la stessa Pirone a non sbagliare, firmando l’1-0 e l’ottavo gol stagionale in campionato.
Le rossoverdi continuano a spingere e al 12’ trovano il raddoppio: azione insistita in area, con Petrara tra le protagoniste, e Regazzoli è la più lesta a risolvere la mischia per il 2-0.
La Fiorentina prova a reagire. Al 24’ Bredgaard calcia in area, ma Schroffenegger blocca senza difficoltà. Al 36’ combinazione tra Bonfantini e Omarsdottir, con conclusione insidiosa respinta ancora dal portiere rossoverde. Al 45’ e al 46’ arrivano due occasioni per Cherubini: sulla seconda, di testa sugli sviluppi di un corner, trova la rete che riapre la partita.
La Fiorentina parte forte anche nella ripresa. Al 16’ Catena calcia dal limite e Schroffenegger devia sopra la traversa. Sugli sviluppi del corner arriva il pareggio: colpo di testa vincente di Filangeri per il 2-2.
La Ternana Women prova a reagire. Al 25’ bella combinazione tra Gomes e Petrara, con la conclusione dell’attaccante portoghese bloccata da Fiskerstrand. Al 30’ cross di Pastrenge per il colpo di testa di Pirone, ancora parato dal portiere viola.
Nel finale cresce la pressione della Fiorentina, ma Schroffenegger si conferma protagonista: al 32’ respinge il tiro dal limite di Janogy, al 36’ devia in angolo il diagonale di Bonfantini e al 49’ salva ancora su colpo di testa di Janogy sugli sviluppi di un corner.
Nel prossimo turno la Ternana Women sarà impegnata in trasferta al “Tre Fontane” contro la capolista Roma, con fischio d’inizio alle ore 18:30.
TERNANA WOMEN-FIORENTINA 2-2, IL TABELLINO
TERNANA WOMEN (4-3-1-2): Schroffenegger; Martins, Massimino, Pacioni, Peruzzo; Ciccotti (14’ st Pastrenge), Breitner, Petrara; Regazzoli; Pirone, Làzaro (21’ st Gomes). A disposizione: Ghioc, Ciccioli, Porcarelli, Labate, Vigliucci, Quazzico, Di Giammarino, Ripamonti. Allenatore: Ardizzone.
FIORENTINA (4-3-1-2): Fiskerstrand; Faerge, Filangeri (44’ st Eiriksdottir), Johansen (20’ st Woldvik); Bonfantini, Catena (20’ st Hurtig), Cherubini (1’ st Curmark), Van Der Zanden; Bredgaard; Omarsdottir, Janogy. A disposizione: Bettineschi, Bartalini, Wijnants, Toniolo, Lombardi, Severini, Tryggvadottir, Tomassoni. Allenatore: Pinones Arce.
Arbitro: Gianluca Guitaldi di Macerata
Reti: 5’ pt Pirone rig., 12’ Regazzoli, 46’ Cherubini; 16’ st Filangeri
Note. Ammonite: Massimino, Ardizzone, Curmark, Filangeri, Bredgaard. Angoli: 1-11. Recupero tempo: 2’ pt; 4’ st.
LA CLASSIFICA
ROMA 46 PUNTI
INTER 40
JUVENTUS 32
NAPOLI 30
MILAN 29
LAZIO 27
FIORENTINA 27
COMO 26
PARMA 16
SASSUOLO 16
TERNANA 14
GENOA 9