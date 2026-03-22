Punto importante in chiave salvezza per la Ternana Women, che in casa pareggia 1-1 lo scontro diretto il Sassuolo al termine di una gara combattuta e giocata a viso aperto.
Protagonista ancora una volta Valeria Pirone, autrice del gol del pareggio al 37’ del primo tempo che risponde al vantaggio iniziale firmato da Missipo al 14’. Per l’attaccante rossoverde si tratta del settimo gol in campionato e decimo in stagione, prestazione che le vale anche il premio di MVP di giornata.
Sfida equilibrata tra due squadre appaiate in classifica alla vigilia a quota 12, entrambe determinate a provare l’allungo. Il pareggio finale lascia però invariati gli equilibri nella corsa salvezza, anche alla luce degli altri risultati: Genoa-Juventus 0-0 e Parma-Fiorentina 0-0.
LA CLASSIFICA
ROMA 40 PUNTI
INTER 34
JUVENTUS 29
LAZIO 27
NAPOLI 26
FIORENTINA 26
COMO 25
MILAN 25
SASSUOLO 13
TERNANA 13
PARMA 12
GENOA 9
Nel post gara anche un momento speciale per Claudia Ciccotti, che ha raggiunto il prestigioso traguardo delle 200 presenze in Serie A.
LA CRONACA
Avvio positivo della Ternana Women. Al 9’ colpo di testa di Pirone e salvataggio sulla linea di Benz. Al 14’ passa il Sassuolo: cross dalla destra sul secondo palo per Missipo, che da sola insacca l’1-0.
Le neroverdi trovano anche il raddoppio al 25’ ancora con Missipo, ma la rete viene annullata per fuorigioco. La Ternana reagisce: al 28’ angolo di Pellegrino Cimò per il colpo di testa di Pirone che termina di poco alto. Al 36’ altra occasione su corner, questa volta per Massimino, ma la conclusione è a lato.
Il pareggio arriva al 37’: cross di Di Giammarino, Fercocq nel tentativo di prolungare la traiettoria serve Pirone, che di testa batte Benz per l’1-1.
La ripresa si apre con un episodio in area rossoverde: al 12’ il Sassuolo chiede un calcio di rigore per un contatto tra Peruzzo e Skupien, ma l’arbitro lascia proseguire dopo la review.
Al 25’ la Ternana Women trova anche il gol del sorpasso con Massimino, ma la rete viene annullata per posizione di fuorigioco. Le rossoverdi continuano a spingere: al 27’ Pirone, a tu per tu con Benz, non riesce a superare il portiere neroverde; al 33’ ancora Pirone ci prova su assist di Petrara, ma la conclusione viene bloccata.
Nel finale occasione per il Sassuolo: al 47’ Schroffenegger è attenta e respinge in uscita il destro incrociato di Skupien.
La Serie A Women osserverà ora una nuova sosta. La Ternana Women tornerà in campo sabato 4 aprile alle ore 16:00 sul campo del Parma, in un altro decisivo scontro diretto.
TERNANA WOMEN-SASSUOLO, IL TABELLINO
TERNANA WOMEN (4-1-3-2): Schroffenegger; Martins (45’ st Ripamonti), Pacioni, Massimino, Peruzzo; Breitner (16’ st Petrara); Regazzoli, Ciccotti (42’ pt Gomes), Di Giammarino (16’ st Pastrenge); Pellegrino Cimò, Pirone. A disposizione: Ghioc, Ciccioli, Corrado, Làzaro, Porcarelli, Labate, Vigliucci, Eržen. Allenatore: Ardizzone.
SASSUOLO (4-4-2): Benz; Venturelli (1’ st Nash), Caiazzo, Philtjens, Mella; Skupien, Fercocq, Doms, Dhont (36’ st Sabatino); Missipo, Eto. A disposizione: Durand, De Bona, Brustia, Filis, Hagemann, Brignoli, Greve, Galabadaarachchi, Perselli, Rossi. Allenatore: Colantuono.
Arbitro: Colelli di Ostia Lido
Reti: 14’ pt Missipo, 37’ Pirone
Note. Ammonite: Breitner, Martins, Venturelli, Philtjens, Doms, Skupien. Angoli: 11-3. Recupero tempo: 5’ pt; 4’ st.