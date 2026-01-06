L’arcidiocesi di Sassari è senza vescovo ormai da 8 mesi, da quando cioè il vescovo Gian Franco Saba è stato nominato da Papa Francesco, ad aprile 2025, ordinario militare per l’Italia. Da allora a reggere la diocesi sarda c’è un amministratore apostolico, mons. Antonio Tamponi.

E dalla Sardegna sono arrivate fino a Terni “voci”, “rumors” di un ipotetico trasferimento dell’attuale vescovo di Terni-Narni-Amelia, mons. Francesco Antonio Soddu proprio a Sassari. Che poi sarebbe la sua terra. Mons. Soddu infatti è nato a Chiaromonti, a due passi dal capoluogo.

Voci che hanno spinto ieri sera il vicario generale, mons Salvatore Ferdinandi a farne menzione pubblicamente.

Al termine della celebrazione nel corso della quale sono stati conferiti i ministeri istituiti a 15 Catechisti, 37 Lettori e 22 Accoliti che hanno seguito il biennio di formazione teologico-pastorale in diocesi guidato da mons.Piergiorgio Brodoloni, il vicario generale ha preso la parola esortando il vescovo a proseguire nel suo mandato.

“Sei strattonato da Sassari che è senza vescovo – ha detto mons. Ferdinandi – mi auguro che tu voglia condurre l’impegno assunto con coerenza e determinazione e ti facciamo i più grandi auguri perché questo ministero lo possa svolgere con determinazione essendo guida per vivere e trasmettere la fede dentro questo contesto così problematico che stiamo vivendo. Ci serve una direzione giusta. Auguri per il proseguimento di questo cammino”.

La risposta del vescovo è stata immediata e rassicurante. “È una diocesi che sento mia, come casa – ha detto mons. Soddu – sono stato in Sardegna tre giorni dove ho casa e anche in questa circostanza facevo questa riflessione: curi più la casa di Terni che lascerai un giorno, che la tua casa, che lascerai comunque”.

Proprio ieri 5 gennaio Mons. Soddu ha festeggiato il quarto anniversario della sua nomina a vescovo della diocesi di Terni-Narni-Amelia. Era infatti il 5 gennaio 2022. A celebrare, oltre il suo predecessore Giuseppe Piemontese, proprio il vescovo di Sassari Gina Franco Saba.