Nella incertezza più assoluta prende ufficialmente il via la stagione 25/26 della Ternana.
C’è il primo impegno in Coppa Italia a Chiavari contro l’Entella per il turno di Coppa Italia in programma sabato 9 agosto in Liguria, alle 20,30.
Questi i 22 convocati di Fabio Liverani.
Portieri: Franchi (22), Morlupo (12), Vitali (1)
Difensori: Bellavigna (39), Biondini (36), Capuano (19), Donati (20), Loiacono (6), Maestrelli (13), Martella (87)
Centrocampisti: Bruti (38), Fulga (35), McJannet (8), Romeo (7), Vallocchia (4)
Attaccanti: Coltorti (37), Donnarumma (9), Ferrante (27), Longoni (29), Orellana (30), Semeraro (41), Turella (34)