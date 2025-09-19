Lo show è stato di Ferrero (Massimo) alla presentazione, questa mattina, della nuova presidente della Ternana, Claudia Rizzo.

Ha introdotto la presidente, passandole la campanella come si fa in un passaggio di consegne fra un presidente del consiglio e l’altro, ha chiamato gli applausi, ha spesso dato suggerimenti (alla presidente) sulle risposte. Insomma è sembrato avere in mano il gioco.

La presidente, cordiale, sorridente ma di poche parole. “È un piacere stare qui oggi” ma è stata subito interrotta da Ferrero: “lei ha partecipato minuto per minuto e si è appassionata alla trattativa che è stata lunga”.

“Sono stata sempre una grande tifosa (della Lazio, è sembrato di capire) , ho sempre amato il calcio e durante questa trattativa mi è stato proposto di diventare presidente, di seguire la squadra, mi è sembrata una bella opportunità e, affiancata da persone che già hanno vissuto questo mondo, sono più tranquilla”, e ha accettato con entusiasmo.

“Siamo qui per costruire , per fare qualcosa, per la città di Terni sia a livello sportivo , sia per il progetto che c’è dietro (stadio-clinica, ndr), io sto qui per la squadra”, ha detto la presidente.

È stato annunciato che verrà aperta la campagna abbonamenti. Che la presidente seguirà domani la squadra nella trasferta di Sassari e che al direttore sportivo Carlo Mammarella è stato rinnovato e alzato (economicamente) il contratto. “Mammarella che è l’anima della Ternana”, ha detto Ferrero.

Quanto al campionato: “non facciamo programmi – ha detto Claudia Rizzo – vedremo partita per partita. Spero di essere una donna del fare e non del dire”.

“È una forza, la conosco da bambina – ha detto Ferrero – ama il calcio, sta sempre sul pezzo, vuole sapere tutto, ci fa mille telefonate”, chiosa Ferrero prima di dire “c’ho fame, ve saluto”.