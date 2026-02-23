La Ternana prova a sfatare un tabù di questa stagione: ottenere la terza vittoria consecutiva.

LE FORMAZIONI DELLE DUE SQUADRE

TERNANA: D’alterio 7, Donati6,5, Maestrelli 6,5, Martella 6,5, Kerrigan 6, Vallocchia 7, Majer, 6,5, Ndrecka 7, Orellana 7, Dubickas 6, Pettinari 7

DALLA PANCHINA: Panico 6, Kurti 6, Garetto 4, Leonardi e McJannet SV

Allenatore, Liverani

FORLI’: Martelli 7, Manetti 5,5, Elia 6, Palomba 5,5, Onofri 5,5, Scaccabarozzi 5,5, Menarini 7, De Risio 5,5, Macrì 5,5, Selvini 6, Farinelli 5,5

DALLA PANCHINA: Franzolini 6, Ilari, Coveri e Zagre SV

Allenatore, Miramari

L’arbitro è Mazzer della sezione di Conegliano veneto, 6,5

Con qualche ambascia di troppo la Ternana ha portato a casa la terza vittoria consecutiva. 2-1 al Forlì a testimonianza del fatto che i rossoverdi non possono mollare neanche un istante se vogliono vincere… L’avvio del secondo tempo è stato infatti titubante con qualche amnesia di troppo e la conseguenza è stato il gol di Menarini che ha rivitalizzato gli ospiti. Ma è stata solo un’illusione per gli ospiti. La Ternana ha retto bene ed è ripartita in contropiede creando i presupposti per fare male.

Il risultato finale è striminzito ma la vittoria è più che meritata. Vale il quarto posto in classifica.

PRIMO TEMPO

Tre tiri in porta, due gol. Ternana cinica in questi primi 45 minuti di gioco, la squadra di Liverani capitalizza quanto creato con Pettinari e Ndrecka. Il terzo tiro in porta è di Majer con Martelli che ha deviato in angolo. Kerrigan ha gettato al vento la palla del 3-0 mentre in avvio Vallocchia ha sbagliato la mira all’altezza del dischetto del rigore. Molta più Ternana che Forlì in questo primo tempo. Vantaggio meritato per i rossoverdi.

Gli ospiti sono stati molto pericolosi una sola volta con un colpo di tacco di Selvini sul quale ha compiuto un miracolo D’Alterio. Si era sull’1-0.

SECONDO TEMPO

Un bel gol di Menarini in avvio di ripresa ha rimesso in dubbio una partita che sembrava già ampiamente nelle mani della Ternana. Il gol di Menarini ha spezzato l’inerzia , galvanizzato gli ospiti e messo un po’ in ansia i rossoverdi. Va detto però che al di là di un comprensibile “cuore” il Forlì non ha avuto altre chiare occasioni da gol. Ha avuto un apunizione dal limite e un paio di calci d’angolo ma D’Alterio non ha dovuto fare gli straordinari. La Ternana ha avuto due chance, la prima con Panico sul quale ha murato Elia, la secondo con Garetto, inguardabile la sua conclusione.

Finisce 2-1

