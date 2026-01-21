L’Inter ha battuto la Ternana nella gara di andata dei quarti di finale di coppa Italia, donne, che si è disputata a Narni. 0-2 il risultato finale.

Alla seconda panchina in rossoverde, mister Mauro Ardizzone opera un ampio turnover, cambiando undici undicesimi rispetto alla sfida di campionato contro la Lazio e dando fiducia a chi aveva trovato meno spazio nelle ultime uscite.

È la Ternana Women a farsi vedere per prima: al 14’ Ciccotti pennella al limite per Di Giammarino che tenta la girata al volo, senza fortuna. L’Inter risponde al 19’ con Tomaselli, ma Quazzico devia in angolo. Le rossoverdi restano in partita e al 24’ Labate recupera palla sulla trequarti e conclude, trovando però solo l’esterno della rete.

Al 26’ arriva il vantaggio nerazzurro: cross dalla destra, colpo di testa di Tomasevic respinto da Ciccioli, sulla ribattuta Detruyer è la più lesta a firmare l’1-0. La Ternana Women reagisce e sfiora il pari prima dell’intervallo: al 39’ bella combinazione che porta Labate al tiro in corsa, fuori di poco, e al 43’ Petrara prova la conclusione al volo dal limite, con Belli costretta a un grande intervento in tuffo.

Nella ripresa l’Inter parte forte, ma Ciccioli è attenta al 3’ su Milinkovic. La Ternana Women continua a spingere: all’8’ Vigliucci calcia al volo senza inquadrare la porta, mentre all’11’ Labate viene lanciata da Lázaro e impegna severamente Belli con un destro ad incrociare. In mezzo, al 10’, la traversa nega il gol a Tomaselli sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Al 12’ arriva il raddoppio interista: Glionna vince un rimpallo e disegna un destro a giro sul secondo palo. Anche dopo il 2-0, però, la Ternana Women non smette di crederci e al 15’ va ancora vicina al gol con Labate, servita da Lázaro in contropiede, trovando nuovamente la risposta di Belli.

La gara di ritorno è in programma mercoledì 28 all’Arena Civica di Milano, con fischio d’inizio alle ore 18:00. Per passare il turno alla Ternana servirà l’impresa.