Il Caos conferma il suo ruolo centrale nella didattica museale a Terni.

Anche per l’anno scolastico 2024/2025, infatti, è apparso come un punto di riferimento per l’offerta culturale e didattica rivolta alle scuole del territorio e non solo.

Durante l’anno sono state proposte complessivamente 64 attività didattiche, suddivise tra laboratori gratuiti del servizio Dim (Didattica museale) e percorsi a pagamento.

Le attività hanno coinvolto 1202 bambini, provenienti da istituti scolastici di Terni, Rieti, Avigliano Umbro, Nera Montoro e Spello.

L’offerta didattica ha compreso 18 percorsi dedicati all’arte moderna e contemporanea, 6 percorsi per archeologia e paleontologia e 2 proposte per il compleanno al museo, rivolte alle scuole di ogni ordine e grado.

Anche il servizio Dim presso il museo archeologico e il Paleolab ha registrato una significativa partecipazione, con un totale di 392 studenti coinvolti da febbraio a maggio, suddivisi in 319 per il museo archeologico e 73 per il Paleolab.

La risposta delle scuole è stata molto positiva, a testimonianza dell’interesse e del valore attribuito a queste esperienze formative.

L’entusiasmo e la partecipazione delle classi coinvolte rafforzano l’idea che il Caos rappresenti un presidio culturale fondamentale per la città, in grado di coniugare arte, scienza e archeologia in percorsi educativi di qualità.