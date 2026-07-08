Il ternano e socio del Leo club Terni, associazione giovanile del Lions club international, Alberto Maniscalco è il nuovo presidente del distretto Leo 108L per l’anno sociale 2026/27.

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Il distretto è formato da tutti i Leo club di Lazio, Umbria e Sardegna.

Il futuro presidente distrettuale inoltre è il terzo socio ternano a ricoprire questo ruolo dal 1975, anno della fondazione del club della città dell’acciaio.

La prestigiosa carica è stata ricoperta solo altre due volte in passato: la prima negli anni ’80 e la più recente durante il periodo Covid con la socia Marina Paci Gauttieri.

“Un grande ringraziamento – ha dichiarato Alberto Maniscalco – va al mio club (Leo club Terni) che mi ha permesso di crescere e formarmi e per la possibilità che mi ha dato di esprimermi a livello distrettuale. Sarò sempre riconoscente al club per l’esperienza maturata e spero di poter portare alto il nome del Terni e della nostra città all’interno delle nostre tre regioni.”

Questa opportunità inoltre arriva in seguito ad anni di crescita sul territorio da parte dello stesso club ternano che si è visto conferire per il suo aiuto sociale l’Ape d’oro da parte della provincia di Terni nel 2025 e che ha raggiunto il traguardo di 50 anni di lavoro e supporto nella nostra comunità nel maggio di quest’anno.

“L’espressione da parte del nostro club – ha spiegato Francesco Neri, presidente del Leo club Terni – del socio Alberto Maniscalco quale presidente dei Leo di Lazio, Umbria e Sardegna è la conferma del ruolo di leadership territoriale esercitato dall’associazione nel volontariato giovanile. Da anni siamo ormai in prima fila su molti fronti: dal sostegno alla prevenzione delle patologie croniche e alla ricerca in ambito medico, all’inclusione delle persone con disabilità, passando per il supporto alla riscoperta della cultura e della storia locale e per la cura dell’ambiente.”