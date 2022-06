Doppio appuntamento regionale e sfilza di medaglie per i giovani della Sezione Canottaggio del CLT.

Sabato 28 maggio si è svolta sulle acque del lago di Sabaudia la gara per l’assegnazione dei titoli del Campionato Regionale Lazio.

Tutti gli aziendali hanno fatto risultato pieno: oro per Ettore Diamanti nel singolo 7,20 Allievi A, per Jacopo Bruschi nel singolo 7,20 Allievi B2; primo posto anche per Francesco Pallozzi e Sebastiano Renzi nel Doppio Under 23; Francesco Pallozzi nel Singolo Under 23; per Davide Capanna e Sebastiano Renzi nel Doppio Junior U19. Medaglie di bronzo per Sarah Armeni e Rachele Bruschi nel Doppio Cadetti; Ginevra Giovannetti e Giada Poletti nel Doppio Allievi C; Davide Capanna nel Singolo Under 23 P.L.

La squadra Giovani è stata poi protagonista ieri, 2 giugno, al nuovo appuntamento Regionale sul lago marchigiano di Mercatale (PU). Presenti altre dieci società del centro Italia della Toscana, dell’Emilia e delle Marche.

I sei giovanissimi gialloblù hanno conseguito quattro primi posti e due secondi posti con ottime prestazioni.

Hanno conquistato l’Oro nel Singolo 7,20 Allievi A Ettore Diamanti, nel Singolo Cadetti Sarah Armeni; nel Singolo 7,20 Allievi B2 Jacopo Bruschi e nel Doppio Cadetti F Sarah Armeni e Rachele Bruschi.

Medaglia d’argento per Rachele Bruschi nel Singolo Cadetti e per Ginevra Giovannetti e Giada Poletti nel Doppio Allievi C.

La Sezione Canottaggio con soddisfazione per l’impegno profuso in questa calda e impegnativa giornata, augura buon lavoro a questa nuova compagine che ad un anno dalle prime discese in acqua dà già prova di valore e coesione.