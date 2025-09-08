Nella caserma “Ten. Franco Petrucci”, sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Terni, ha avuto luogo la cerimonia di avvicendamento nella carica di Comandante del Gruppo di Terni tra il Maggiore Matteo Filippi, trasferito al Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Reggio Calabria ed il subentrante Tenente Colonnello Pasquale Dilillo proveniente dal Centro di Reclutamento con sede in Roma.

Alla cerimonia, svolta alla presenza del Comandante Provinciale Colonnello Mauro Marzo, ha partecipato una rappresentanza di Ufficiali, Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri dei Reparti alla sede, oltre ad un’aliquota della Sezione A.N.F.I. di Terni.

Il Maggiore Matteo Filippi, che ha guidato il Reparto negli ultimi quattro anni caratterizzati da brillanti risultati raggiunti in ogni ambito della missione istituzionale del Corpo, ha espresso parole di sentito ringraziamento alla Superiore Gerarchia ed alla Magistratura per il pieno sostegno ricevuto in questi anni ed ha rivolto un saluto a tutto il personale, ringraziandolo per l’egregio lavoro svolto al suo fianco.

Il Tenente Colonnello Pasquale Dilillo, che assume oggi l’incarico di Comandante, prima dell’ultima esperienza lavorativa al Centro di Reclutamento con sede in Roma, ha ricoperto incarichi di primo piano in tutti i settori che caratterizzano l’attività del Corpo in Calabria, Toscana, nonché a livello Interforze presso il Ministero dell’Interno – Dipartimento di Pubblica Sicurezza – Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia.

Nel suo indirizzo di saluto, il Tenente Colonnello Dilillo ha ringraziato la Superiore Gerarchia per la fiducia accordatagli nel conferimento del nuovo incarico ed ha assicurato il massimo impegno nell’esercitare un’azione di comando equilibrata ed efficace.

II Comandante Provinciale ha inteso ringraziare il Maggiore Matteo Filippi per l’attività svolta, sempre con attenzione al personale, dedizione al servizio ed altissimo senso del dovere, conseguendo risultati pregevoli che hanno portato il Reparto, sotto la sua direzione, ad elevati standard operativi ed ha rivolto al Tenente Colonnello Dilillo un augurio di buon lavoro nel nuovo incarico, con ulteriori e sempre più grandi successi.