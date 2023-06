“Sono bastati pochi giorni affinché il castello di carte di Bandecchi iniziasse a cadere sotto il peso delle promesse elettorali irrealizzabili. Ci sembra incredibile che lo stuolo di avvocati che collaborano con il nuovo sindaco non lo abbia informato della differenza tra un regolamento comunale e il Tuel (testo unico enti locali) che, all’articolo 63, indica le condizioni che possono causare incompatibilità”.

Si scaglia contro il sindaco di Terni Bandecchi, la Lega ternana che si “sorprende” della “sorpresa” di Bandecchi stesso dei suoi conflitti di interesse.

“Chi si approccia a ricoprire il ruolo di sindaco anche di un piccolo paese, tanto più di una città importante come Terni – si legge nel comunicato della Lega – dovrebbe almeno conoscere le incompatibilità conseguenti al suo futuro ruolo, ma a quanto pare non è il caso di Bandecchi. Siamo sgomenti e allarmati da tanta leggerezza. Eppure sarebbe bastato leggere per capire che non può essere certo un regolamento comunale a limitare il diritto di esercitare una funzione politica elettiva. Ciò che ha fatto il consiglio comunale, non certo l’ultimo weekend, ma ormai molto tempo fa, è di votare una modifica che delega gli uffici e i dirigenti a verificare eventuali incompatibilità e segnalarle a chi viene eletto così da evitargli conseguenze legali. Detto questo, era abbastanza evidente, e ci dispiace che molti cittadini ternani non lo abbiano capito prima del voto, che un sindaco non possa dare in gestione uno stadio pubblico tramite convenzione al proprietario di una squadra di calcio quando quel ruolo è ricoperto…dallo stesso sindaco. Ci chiediamo a questo punto cosa accadrà con il Ternanello, con la gestione del PalaTerni e con il progetto stadio-clinica. Bandecchi da imprenditore sarebbe stato più utile alla città di quanto lo sarà mai da sindaco, visto che sono bastati solo pochi giorni per far cadere le molte promesse elettorali e bloccare sul nascere progetti che avrebbero sicuramente giovato a Terni. Amministrare è una cosa seria, e con queste premesse, comincia davvero male l’esperienza da sindaco di Bandecchi”.