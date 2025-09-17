Per prevenire di fenomeni di degrado urbano, insicurezza e per il contrasto dell’immigrazione clandestina é scattata ieri una vasta operazione di controllo del territorio, decisa dal prefetto Antonietta Orlando ed organizzata dal questore Michele Abenante con il supporto operativo dei carabinieri, della guardia di finanza, della polizia locale e del reparto prevenzione crimine Umbria-Marche di Perugia.

Le pattuglie, coordinate dal sostituto commissario Massimiliano Ruggeri, sono entrate in azione fin dalle prime ore del mattino, monitorando diverse zone del capoluogo: il centro storico, la stazione ferroviaria (con la partecipazione della polizia ferroviaria), le zone di Borgo Bovio e Sant’Agnese, nonché diversi esercizi commerciali.

Particolare attenzione è stata rivolta alla verifica della presenza di cittadini extracomunitari in abitazioni oggetto di dichiarazioni di ospitalità o cessione di fabbricato, con l’identificazione di 105 persone, di cui 82 straniere.

Durante le verifiche domiciliari in via del Cardellino, via Botticelli e via del Velino, sono stati individuati tre casi di irregolarità ed avviate le procedute di espulsione per altrettanti stranieri.

Contestualmente la squadra amministrativa della divisione Pas, insieme a guardia di finanza e polizia locale, ha eseguito una serie di controlli ispettivi su esercizi commerciali.

In un esercizio di vicinato di via Marco Claudio sono emerse violazioni in materia fiscale e di corretta esposizione dei prezzi e delle etichette, che hanno portato a contestazioni amministrative a carico del titolare.

In un pubblico esercizio di viale Brin sono stati avviati ulteriori accertamenti in relazione alla regolarità della Scia.

L’attività complessiva ha permesso di controllare 23 veicoli in tre posti di controllo.

«L’obiettivo – ha sottolineato il questore – è garantire alla cittadinanza un territorio più sicuro e vivibile, attraverso controlli mirati e coordinati tra tutte le forze di polizia. La presenza capillare sul territorio e la collaborazione tra le diverse articolazioni sono la risposta più efficace per prevenire e contrastare fenomeni di illegalità diffusa e degrado urbano».