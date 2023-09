Otto anni di reclusione è la condanna inflitta dal gup di Terni, Barbara Di Giovannantonio al cittadino nigeriano Samuel Obagbolo , di 27 anni, per omicidio preterintenzionale in relazione alla morte di Ridha Jamaaoui, tunisino di 39 anni aggredito a calci e pugni al culmine di una lite avvenuta la sera dello scorso 27 novembre in via Romagna, nel quartiere di borgo Bovio.

Il processo si è svolto con il rito abbreviato.

Il giovane nigeriano era stato arrestato dai carabinieri di Terni. In aula l’accusa aveva chiesto una condanna a sette anni e sei mesi di reclusione.

I risarcimenti per i familiari della vittima dovranno essere quantificati in sede civile, intanto però la giudice ha riconosciuto provvisionali alle parti civili: 30 mila euro alla figlia della vittima e 10 mila euro ciascuno per la sorella, il cognato ed i nipoti

Come si ricorderà l’aggressione avvenne nei pressi di un distributore , in via Romagna, dove è poi stato ritrovato il corpo della vittima, durante una rissa scoppiata in seguito a un incidente stradale.

