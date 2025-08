“I dati sono facilmente verificabili, in settimana faremo una conferenza stampa e vi daremo il percorso per acquisirli in maniera facile dai siti del comune e dalla struttura dell’assegnazione degli appalti pubblici della provincia di Terni”. A dirlo è stato l’assessore ai Lavori Pubblici del comune di Terni Giovanni Maggi intervenuto nel consiglio comunale sul DUP, Documento Unico di Programmazione, in riferimento alle polemiche sugli appalti pubblici del comune di Terni.

“Daremo anche indicazioni – ha aggiunto l’assessore – e porremo fine a questa vergogna, a questa pantomima che ha messo in piedi Confartigianato, cui le forze politiche in maniera veramente ridicola si sono aggregate offendendo l’intelligenza di tutti perché parlano senza proposte, senza riferimenti normativi, con slogan populisti. Prima di dire certe cose – ha ribadito Maggi – bisogna acquisire dati, conoscere la materia e approfondirla”. Maggi ha ulteriormente polemizzato con le opposizioni ricordando che “Il comune di Narni – governato dal centro sinistra – non ha fatto un appalto con l’offerta economicamente più vantaggiosa”, stessa cosa vale per “Orvieto e Amelia amministrate dal centrodestra. Perché a loro non glielo dite?”

Qualche dato lo ha anticipato il vice sindaco di Terni, Riccardo Corridore: “su 19 appalti del comune di Terni, 9 sono stati assegnati al massimo ribasso e 10 all’offerta economica più vantaggiosa. Lo stesso per i servizi: 3 sono stati assegnati al massimo ribasso e 5 all’offerta economica più vantaggiosa. Ma di che parlate?”

Corridore ha attaccato Confartigianato: “le piccole aziende sono sicure di essere ben rappresentate? oppure oggi chi rappresenta Confartigianato sta facendo politica e sta preparando la sua discesa in campo?”

Il consiglio comunale, nella seduta odierna, ha approvato a larga maggioranza il DUP (documento unico di programmazione, sezione strategica 2023/2028, sezione operativa 2026/2028) con 17 voti a favore, 4 contrari e 2 astenuti. 10 i consiglieri assenti.