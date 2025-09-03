Si svolgerà venerdì 5 settembre alle ore 21 il Run & Walk di beneficenza organizzato dalla Amatori Podistica Terni.

Partenza e arrivo in piazza Europa per la 12^ edizione di un evento ludico, più che sportivo, in cui non ci saranno vincitori.

O meglio, come ha detto il presidente dell’APT Alessio Schiavo, “tutti saranno vincitori”.

“Siamo orgogliosi di poter aiutare 11 associazioni di volontariato del territorio che ne hanno tanto bisogno – ha aggiunto Schiavo – e lo facciamo nell’unico modo che sappiamo fare cioè organizzando eventi che coniugano il benessere fisico alla solidarietà”.

“Ringrazio calorosamente l’Amatori Podistica Terni perché da attenzione al mondo delle associazioni che supporta quotidianamente la cittadinanza – ha commentato l’assessore al welfare del comune di Terni Viviana Altamura – io stessa – ha aggiunto – mi sono resa promotrice della distribuzione dei biglietti perché ogni biglietto aiuta una realtà importante”.