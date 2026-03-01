Andrea Panizza si è laureato campione mondiale assoluto di Canottaggio indoor. Sulla distanza di mille metri, la stessa in cui appena quattro giorni fa aveva stabilito il nuovo primato mondiale (2’38”00), il vogatore di Fiamme Gialle e SC Moto Guzzi realizza un nuovo capolavoro. Presso il Centro Nazionale “Paolo d’Aloja” International Rowing Centre di Piediluco, al remoergometro, Panizza ferma il cronometro a 2’38”9, con il passaggio a 1’17”4 a metà gara e un vantaggio di due secondi e sette decimi sul danese Thomas Vinther. A sostenerlo, con un tifo incessante, le compagne e i compagni di Nazionale insieme allo staff tecnico.

L’azzurro, vicecampione olimpico a Parigi 2024 e campione mondiale a Shanghai 2025 nel quattro di coppia, aveva, nel pomeriggio di sabato, conquistato anche l’argento nella prova sul minuto totalizzando 428 metri. “Mi sentivo bene e confidavo di poter firmare un altro record del mondo, come quello stabilito a casa con al mio fianco la bandiera di Filippo Mondelli, ma gareggiare alle 22:30 di sera, dopo aver disputato una gara sul 1’ non è stato facile – ha detto Panizza – Sono partito deciso, avevo tutta la squadra dietro e questo mi caricava. Sicuramente ho fatto bene la prima parte, ma ho sbagliato dai 500 ai 750 a prendere troppo fiato. Sono felice perché ho fatto del mio meglio e i miei compagni mi hanno aiutato molto con il loro sostegno“.

Una giornata entusiasmante per il Canottaggio italiano. Insieme alle ottime prestazioni dei Master, sono arrivati anche i due ori (290 metri nel minuto e 3’44”3 sui 1000) conquistati da Marta Piccininno (Canottieri Irno) nella categoria IAR6 femminile, l’oro (1000 metri in 3’31”2) e l’argento (minuto con 324 metri) di Demetra Boschi (Di-Bi Rowing) nella categoria Under 17 e l’argento di Sophie Souwer (SC Pescate) nei 1000 chiusi in 3’14”3.

Complessivamente, il Canottaggio italiano chiude i Mondiali con 7 ori, 4 argenti e 2 bronzi.