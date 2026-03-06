Domenica 8 marzo alle 17.30 l’auditorium Gazzoli di Terni ospiterà “Armonie… il ricordo di Ezio Bosso”, evento conclusivo della 29esima stagione concertistica dell’Araba Fenice. Un concerto speciale dedicato a Ezio Bosso, scomparso nel 2020, figura di riferimento della musica italiana contemporanea e maestro di sensibilità e passione.

“La musica è come la vita, si può fare in un solo modo: insieme”, ricordava Bosso, sottolineando la dimensione collettiva e universale della sua arte. Pianista, compositore e direttore d’orchestra, Bosso ha diretto alcune delle più prestigiose orchestre internazionali e si è esibito nei teatri più importanti del mondo, dimostrando che la musica può trasformare la fragilità in forza. Nonostante la malattia neurodegenerativa che lo colpì, la sua energia e il suo talento hanno lasciato un segno indelebile nella cultura musicale.

Protagonista del concerto sarà Francesco Mazzonetto, giovane pianista torinese di fama internazionale e socio onorario dell’associazione Ezio Bosso dal 2025, per la promozione della musica. Mazzonetto ha vinto numerosi concorsi nazionali e internazionali, tra cui il Concours Musical de France e il Concorso Internazionale “Lazar Berman”, e si è esibito in Italia, Europa e Stati Uniti. Diplomato con lode all’Issm Vecchi– Tonelli di Modena e perfezionatosi con grandi Maestri come Boris Petrushansky e Lilya Zilberstein, ha pubblicato due album con Sony Classical, acclamati dalla critica specializzata.

“Interpretare le opere di Ezio Bosso è un’esperienza intensa”, dichiara Mazzonetto, “perché ogni nota racchiude emozione, profondità e vitalità. Onorare la sua memoria significa trasmettere al pubblico la stessa energia che lui metteva in ogni esecuzione”. Il programma proporrà alcune delle composizioni più significative del maestro, in un viaggio emotivo e musicale che promette di coinvolgere profondamente il pubblico.

L’appuntamento di domenica è più di un concerto: è un’occasione per celebrare l’eredità artistica di Ezio Bosso, ricordare la sua capacità di emozionare e sensibilizzare, e vivere la musica come strumento di unione e condivisione. Un evento imperdibile per tutti gli amanti della musica, della cultura e del talento italiano.