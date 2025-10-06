“Avete rovinato queste due povere ragazze, bravi coglioni di sinistra”.
Lo dice in un video Instagram il sindaco di Terni Stefano Bandecchi in merito alla identificazione da parte della Digos delle autrici del gesto del fantoccio appeso a testa in giù.
Il sindaco non spegne le polemiche, anzi rincara la dose: “sono state convinte dalla politica di sinistra della provincia ternana che ha sfilato sotto il cartello Bandecchi legge meglio a testa in giù. Sindaci a chiedere dimissioni di un sindaco, oltretutto persone che non votano a Terni, una schifezza massima della sinistra”.
Ce ne è anche per quei “bischeri” di Fratelli d’Italia di Terni che “hanno appoggiato questa bella minchiata di questa manifestazione”.