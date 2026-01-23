A seguito del ritrovamento del reperto di potenziale interesse archeologico durante le attività di scavo nell’ambito dei lavori di potenziamento della rete idrica in Via Tre Venezie, a Borgo Bovio, Sii provvederà a effettuare un intervento straordinario di collegamento della nuova condotta alla rete idrica esistente. Tale operazione si rende necessaria al fine di garantire la piena funzionalità delle opere realizzate fino a questo momento.

L’intervento è programmato per lunedì 26 gennaio, nella fascia oraria dalle 8 alle 13. Il cantiere interesserà Via Tre Venezie (dal bivio con Via Romagna al bivio con Via Friuli), Via Lucania, Villaggio Achille Grandi, Via Cadore, Via Puglie, Via Friuli, Via Calabria e le zone limitrofe.

Durante l’intervento – informa il Servizio Idrico Integrato – potrebbero verificarsi intorbidimenti dell’acqua, accompagnati da fenomeni di temporanea mancanza o carenza idrica localizzata. Nel rispetto della normativa e tenendo conto delle esigenze dei cittadini, delle attività economiche e dei servizi pubblici delle zone interessate, sono state effettuate le necessarie comunicazioni preventive.

Il Sii metterà a disposizione un servizio potenziato di contact center al numero 800.913.034, da telefono fisso e da mobile.