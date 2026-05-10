DI CONFCOMMERCIO TERNI

La rivitalizzazione del centro cittadino rappresenta una priorità per l’intera comunità ternana. Si tratta di una sfida complessa, che coinvolge competenze differenti e richiede un approccio integrato, consapevole e condiviso, costruendo un confronto permanente tra attori pubblici e privati, al fine di analizzare i fenomeni sulla base di dati oggettivi, elaborare visioni comuni e collaborare concretamente nell’attuazione delle scelte strategiche.

I dati come base delle politiche urbane

Dal giugno 2024, grazie alla piattaforma tecnologica attivata nell’ambito del Progetto Cities, Confcommercio Terni dispone di dati significativi sulla mobilità delle persone nel centro urbano. Le rilevazioni analizzano le presenze dei frequentatori non residenti, distinguendole per fasce d’età, provenienza geografica e tempi medi di permanenza. Si tratta di informazioni importanti, che danno un quadro oggettivo delle dinamiche urbane e delle criticità esistenti, offrendo indicazioni concrete per innovare le politiche di rilancio del centro. In estrema sintesi si evidenzia che durante la settimana il 49% delle presenze in centro ha più di 55 anni. Indicazioni interessanti sulle finalità della visita in centro si desumono dalla permanenza media: sul totale dei visitatori il 60% si ferma in centro per massimo un’ora di cui il 26% si trattiene per non più di 15 minuti. Le fascia di età 35-44 anni, ovvero quello identificabile

come potenziale segmento “famiglia” fa rilevare una presenza costante durante tutta la settimana, con una incidenza piuttosto bassa, pari solo al 13%. Nel weekend il numero di giovani nella fascia di età 18-34 aumenta in media del 30%. La messa a sistema di questi dati, con quelli in possesso dell’amministrazione comunale, può orientare in maniera più efficace le politiche urbane integrate, migliorando attrattività e vivibilità del centro cittadino e consentendo di monitorare l’effettiva efficacia delle misure adottate.

Servizi, socialità e nuove funzioni urbane

L’attrattività del centro, sia in termini di residenzialità che di frequentazione, dipende strettamente dalla qualità e dalla varietà dei servizi disponibili, pubblici e privati. Terni, come molte città italiane, sta affrontando trasformazioni profonde negli stili di vita e nelle abitudini di consumo. Cambiano i bisogni delle persone e diventa indispensabile costruire nuove risposte per tutte le fasce della popolazione. Nel centro cittadino non bastano negozi, bar e ristoranti. Occorrono anche servizi pubblici efficienti ed innovativi, attività formative, spazi culturali, occasioni di aggregazione, luoghi per il tempo libero e nuove forme di socializzazione. L’offerta di beni e servizi rappresenta una condizione necessaria, ma non sufficiente ai fini dell’attrattività del centro. Servono nuovi approcci per costruire una città più viva, inclusiva e accogliente, capace di rafforzare l’identità dei suoi luoghi.

Collaborazione pubblico-privato: dalle intenzioni ai fatti

Una città può diventare motore di trasformazione soltanto quando istituzioni, imprese, università e società civile scelgono di agire insieme.

Nel Protocollo d’Intesa per la Rigenerazione Urbana sottoscritto lo scorso anno tra Confcommercio e Comune di Terni era stata indicata la necessità di sviluppare strumenti di pianificazione partecipata e modelli di collaborazione pubblico-privata negli investimenti e nella gestione dei servizi. A distanza di un anno, tuttavia, emerge che la cultura della collaborazione deve ancora permeare una parte significativa dell’amministrazione comunale. Servono maggiore capacità amministrativa, competenze tecniche adeguate e una struttura organizzativa in grado di sostenere politiche urbane complesse e di lungo periodo. Le politiche per il centro storico non possono essere episodiche o frammentate. Occorrono strategie integrate, coerenti e continuative, capaci di mettere in relazione riqualificazione urbana, manutenzione dello spazio pubblico, sicurezza, pulizia, verde urbano, eventi, promozione territoriale e sostegno all’economia di prossimità.

Programmare oltre il breve periodo

La riqualificazione urbana richiede tempi lunghi. E’ fondamentale costruire programmi pluriennali condivisi con le associazioni di rappresentanza, capaci di andare oltre la durata del singolo mandato amministrativo, cercando di evitare che ad ogni cambio di amministrazione si debba sempre ricominciare da zero. Le politiche urbane sono, per definizione, “politiche lente”: la necessità di ottenere risultati immediati non può spingere a scegliere solo interventi semplici o di immediato consenso.

Spazi pubblici e contenitori urbani come motori di comunità

Riteniamo fondamentale valorizzare i contenitori culturali e gli spazi pubblici già presenti nel centro cittadino: Bibliomediateca, Anfiteatro Fausto, CAOS, Foresteria, piazze e aree verdi possono diventare punti di riferimento per nuove forme di aggregazione, socializzazione e coesione comunitaria, soprattutto per le giovani generazioni. Attraverso modelli di collaborazione tra pubblico e privato è possibile attivare progettualità innovative capaci di rendere questi spazi realmente vissuti e attrattivi. In questa prospettiva l’università diventa un “produttore di città”, capace di attrarre studenti, generare domanda, cultura e presidio sociale del territorio.

Eventi e turismo: serve un salto di qualità

I dati della piattaforma Cities evidenziano che la maggior parte degli eventi organizzati in città mantiene ancora una forte caratterizzazione locale: il pubblico proviene prevalentemente da Terni e dalla provincia, mentre è minima la presenza di visitatori regionali o provenienti da altre province. Questo significa che le iniziative attuali hanno ancora una limitata capacità di generare flussi turistici e permanenze in città. Al contrario, si conferma efficace la combinazione tra eventi e manifestazioni sportive, che riesce a produrre maggiore attrattività. Manca ancora una strategia organica capace di valorizzare pienamente il potenziale del territorio. I dati confermano inoltre la scarsa integrazione tra i flussi turistici della Cascata delle Marmore e il centro urbano di Terni. È necessario superare la frammentazione delle iniziative e costruire una governance condivisa tra soggetti pubblici e privati, anche tra comuni limitrofi.

Diventa sempre più strategico investire in un calendario di eventi artistici, culturali e musicali durante tutta la stagione estiva, rivolgendosi ad un pubblico almeno nazionale. Una programmazione continuativa consentirebbe di intercettare parte dei flussi turistici presenti nel territorio regionale e nelle aree limitrofe, ma anche di limitare l’abbandono della città da parte dei residenti nei mesi estivi. Terni potrebbe caratterizzarsi come hub di servizi, spettacoli ed eventi culturali serali, concentrando risorse oggi disperse durante l’anno. L’esperienza del Baravai rappresenta un esempio concreto da cui ripartire, ampliando però la varietà delle iniziative e favorendo rispetto al passato, una maggiore integrazione tra pubblico e privato già nella fase di progettazione.

Rilanciare il ruolo di Terni

Terni deve tornare a esercitare pienamente il proprio ruolo di capoluogo di provincia, recuperando capacità progettuale e visione strategica. Accanto al necessario sostegno al comparto manifatturiero, deve essere riconosciuto il valore dell’economia urbana. Lo sviluppo nasce dalla capacità di un territorio di creare relazioni: la città deve guardare alla Regione ma anche fuori dalla stessa. Collaborare significa condividere dati, conoscenze e risorse, mobilitando anche investimenti privati verso obiettivi strategici che uniscano sviluppo economico e coesione sociale. Con il progetto Cities, Confcommercio continuerà a promuovere un approccio basato sulla collaborazione e sulla pianificazione integrata, nella convinzione che uno spazio pubblico di qualità, animato da un tessuto economico dinamico, rappresenti una condizione essenziale per il benessere dei cittadini e la prosperità delle imprese.