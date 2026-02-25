Questa mattina , la Questura di Terni ha coordinato un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato al contrasto dell’immigrazione clandestina, del degrado urbano e dei reati predatori, con particolare attenzione sia alle aree periferiche sia al centro cittadino.

L’attività si è svolta con il concorso di equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Umbria-Marche, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale, in un’ottica di sinergia interforze.

Nel corso del servizio sono stati effettuati 4 posti di controllo in diverse aree cittadine, tra cui Piazza Valnerina, Piazza Dante e via Gramsci, nonché mirati passaggi e verifiche in ulteriori zone del centro.

Complessivamente sono state:

102 le persone identificate e controllate, di cui 48 cittadini extracomunitari,

42 veicoli controllati.

Sono stati inoltre effettuati controlli presso aree già oggetto di segnalazioni per bivacchi e situazioni di potenziale degrado, nonché presso giardini pubblici e spazi urbani sensibili, al fine di prevenire fenomeni di microcriminalità e garantire una costante presenza dello Stato sul territorio.

L’operazione rientra in un più ampio piano di rafforzamento dei servizi di prevenzione e controllo disposto dal Questore Abenante, volto ad assicurare maggiore sicurezza percepita e reale ai cittadini, attraverso un presidio capillare e coordinato delle aree urbane maggiormente esposte a criticità.