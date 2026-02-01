L’ITT Allievi Sangallo ha ufficialmente ricevuto l’autorizzazione ministeriale per l’attivazione di tre percorsi quadriennali, coinvolgendo tre indirizzi strategici per l’economia moderna: Chimica e Materiali, Meccanica e Meccatronica e Informatica.

L’incontro di presentazione alla cittadinanza si è tenuto nella mattinata di sabato 31 gennaio con la partecipazione della Dott.sa Valeria Alessandrini, portavoce del Ministro Valditara e la Prof.sa Giovanna Sallemi per l’Ufficio Scolastico Regionale.

Una svolta storica per l’Istituto ternano che rafforza il proprio ruolo di polo formativo strategico per il territorio, promuovendo un modello di istruzione tecnica superiore capace di accompagnare in modo efficace e strutturato i giovani verso il mondo dell’alta formazione tecnica, dell’università e del lavoro.

“L’adozione del percorso quadriennale rappresenta una scelta determinante e responsabile, con cui la scuola si apre pienamente all’Europa e al futuro dei nostri studenti”, sottolinea la Dirigente Scolastica Cinzia Fabrizi. “È un modello strutturato e maturo, che integra in modo virtuoso scuola, ITS Academy, Università e tessuto produttivo, offrendo ai giovani una formazione solida, coerente e pienamente riconosciuta. Non si tratta di una sperimentazione, ma di un impianto stabile che garantisce il raggiungimento di tutte le competenze previste dai percorsi tecnici tradizionali, valorizzando l’innovazione didattica e rafforzando il legame tra formazione, ricerca e mondo del lavoro”.

Gli indirizzi dell’offerta formativa dell’ITT Allievi Sangallo si sviluppano in stretta collaborazione con aziende leader dei rispettivi settori. Tra i partner figurano ARPA Umbria, Tarkett Spa e Beaulieu Fibres International Terni srl per l’area chimica; Afea Srl, IctLabs Spa e Maestrale Information Technology Srl per l’ambito informatico; Exolon Group Spa, Fratelli Canalicchio Spa, Fucine Umbre Srl e Garofoli srl per il settore meccanico-meccatronico. A queste collaborazioni si affianca una rete di soggetti istituzionali e formativi che sostiene l’intera filiera, tra cui ITS Umbria Academy, partner principale per la specializzazione terziaria post-diploma, ARPAL Umbria per l’analisi dei fabbisogni occupazionali e le politiche attive del lavoro, il Consorzio SUL per il raccordo con l’istruzione e formazione professionale e Sviluppo Lavoro Italia per i servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro.

L’organizzazione del tempo scuola prevede un monte ore superiore ai percorsi standard, distribuito su cinque giorni settimanali, con rientri pomeridiani dedicati prevalentemente ad attività pratiche, laboratoriali e di formazione scuola-lavoro. Le prime due annualità prevedono 34 ore settimanali, mentre la terza e la quarta arrivano a 36 ore, consentendo di concentrare in quattro anni un percorso formativo completo e solido. Il primo anno è caratterizzato dal potenziamento delle discipline di base, mentre dal secondo anno è previsto l’avvio le materie di indirizzo con un utilizzo sistematico dei laboratori, superando il modello del biennio generico. Le compresenze tra docenti di area generale e tecnica favoriscono una didattica integrata e personalizzata, in linea con il piano orario approvato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Il modello didattico adottato si fonda su un approccio moderno e laboratoriale, orientato al “learning by doing”, con un forte potenziamento delle discipline STEM, l’uso di metodologie innovative e il rafforzamento delle competenze linguistiche attraverso moduli CLIL e certificazioni internazionali. Particolare rilievo assumono i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, che prevedono circa 350 ore complessive a partire dal secondo anno, realizzate in stretta collaborazione con le imprese, che partecipano attivamente anche alla progettazione e alla realizzazione delle attività formative attraverso il contributo diretto di esperti provenienti dal mondo del lavoro.

Il modello 4+2 non preclude alcuna possibilità, ma amplia le prospettive, consentendo un ingresso anticipato e qualificato nei percorsi di studio o professionali più coerenti con le proprie aspirazioni.

Con questa proposta formativa, l’ITT Allievi Sangallo conferma il proprio impegno nel formare figure professionali altamente richieste dal tessuto produttivo sia locale che nazionale, offrendo agli studenti strumenti concreti per diventare protagonisti consapevoli del proprio futuro in un contesto economico e tecnologico in continua evoluzione.