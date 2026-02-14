“Poteva andare meglio però i numeri sono importanti”.

Traccia un primo bilancio, sicuramente positivo, Andrea Barbarossa, l’organizzatore di “Cioccolentino”, manifestazione giunta alla 22^ edizione, che si conclude domenica 15 febbraio.

“Grandi numeri – sottolinea Barbarossa – con oltre 160 camper arrivati a Terni, pullman dalla Toscana, cerchiamo di far diventare questo evento sempre più importante per la città”.

GLI APPUNTAMENTI DI DOMENICA 15 FEBBRAIO

Alle 10 e alle 16 da piazza Europa e da piazza della Repubblica le coppie d’innamorati potranno prendere parte a I Pedalamori di San Valentino. Un’esperienza in collaborazione con l’ITT Allievi Sangallo che porterà i partecipanti in giro per il centro storico su speciali biciclette che generano energia. Un vero e proprio gioco d’amore per una dichiarazione speciale o per mettere alla prova i propri sentimenti tramite istallazioni interattive.

Alle 16.30 poi prende il via ChocoParade per le vie del centro storico, uno spettacolo itinerante fatto di musica e dolcezza firmato Accademia Creativa e a cura dell’associazione cultura Ingranaggi. Una parata esclusiva e coinvolgente che vedrà protagonisti eleganti trampolieri, suggestivi danzatori aerei e uno stravagante scopritore di dolcezza.

Si continua poi alle 17 sul palco di piazza Europa con Alice nel Paese dell’Amore. Spettacolo multidisciplinare diretto e interpretato da Anna Preziosi e Stefano de Majo e che coinvolge 10 artisti circensi. Gli artisti provenienti da tutta Italia raggiungeranno il palco con una parata in costume da piazza Tacito e reinterpreteranno il meraviglioso mondo creato da Lewis Carroll raccontando in modo fantastico il passaggio dall’infanzia all’adolescenza con l’amore al centro di tutto.

Appuntamento imperdibile sempre alle 17 in piazza della Repubblica con Il dolce fa bene all’anima. Un viaggio attraverso la semplicità e il gusto tra lieviti e creme spalmabili senza lattosio con Tommaso Foglia, pasticcere e membro della giuria di Bake Off Italia.

Sempre in piazza della Repubblica alle 17 e alle 18 il maestro cioccolatiere Nicola Maramigi guiderà i partecipanti in un viaggio tra le mille sfaccettature della dolcezza con il suo Laboratorio del cioccolato. Un’esperienza unica tra gusto e creatività alla scoperta del cioccolato.

Alle 18 poi si ritorna in piazza Europa e per le strade del centro storico con Amor Omnia Vincit, una grande e magica marcia nuziale di San Valentino che coinvolge artisti circensi e la Blues Street Band Concabanda sempre diretta e interpretata da Anna Preziosi e Stefano de Majo. Un vero e proprio invito che coinvolgerà anche il pubblico nel rivivere lo speciale momento del matrimonio nella città di San Valentino.

Spazio anche per i più piccoli con 2 laboratori per famiglie. La BCT (Biblioteca Comunale di Terni) farà da palcoscenico alle 16 e alle 17 ad A Sweet Moment to Share! Iniziativa in collaborazione con l’associazione Kids&Us in cui i piccoli partecipanti potranno vivere un vero e proprio laboratorio di pasticceria divertente e creativo completamente in lingua inglese. In piazza della Repubblica invece alle 16, alle 17 e alle 18 Una torta con la mamma, creerà un dolce momento in cui i bambini che vorranno partecipare insieme alle loro mamme realizzeranno una gustosa torta insieme guidati dalla cake designer Elisa Giovanetti.

Gli ospiti della manifestazione inoltre potranno continuare a farsi sorprendere da un mondo di infinite dolcezze dalle 11 alle 20 presso i 50 stand selezionati. Oltre 200 le varietà di cioccolato proposte da produttori e maestri pasticceri provenienti da tutta Italia. Questa cioccolatosa esperienza inonderà di profumi e aromi, dal fondente più intenso al latte più cremoso da piazza della Repubblica fino a piazza Tacito, attraversando la main street ternana di corso Tacito.

Per gli amanti dei tour invece c’è la possibilità di prendere parte al Choco Tour – città degli innamorati realizzato in collaborazione con Coldiretti Umbria. Un percorso di due possibili esperienze fatto di storia, sapore e cioccolato.