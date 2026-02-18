È morto Aldo Tarquini, architetto, autore di molteplici piani e progetti per la città. È stato responsabile tecnico dell’urbanistica cittadina e per anni direttore generale del Comune.

Una figura di rilievo per la città. Aveva 80 anni.

Il senatore del Pd, Walter Verini lo ricorda così:

Aldo Tarquini è stato un protagonista autentico dei cambiamenti della sua Terni, un intellettuale che ha fatto della scienza urbanistica e dell’architettura la ragione della sua vita. E lo ha fatto lasciando un segno forte anche nella regione e nel Paese. La sua generazione – e lui stesso – ha fatto dello studio, della cultura e del confronto anche lo strumento per cambiare in meglio la vita delle città e la società.

Aldo ha perciò sempre intrecciato il suo lavoro di progettazione, le sue ricerche, le sue pubblicazioni con l’impegno politico e civile, fondato sugli ideali e i valori forti della Terni industriale ed operaia e sulla concretezza riformista. I suoi interventi avevano il fascino della profondità di pensiero. E ha sempre servito con ‘disciplina e onore’ la cosa pubblica. Ai suoi familiari vanno le mie condoglianze “.