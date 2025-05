Migliaia le persone che hanno scelto di trascorrere il fine settimana all’insegna del vino con la seconda edizione di Wine Love Weekend, kermesse che ha animato la città di Terni dal 16 al 18 maggio. Sono stati tre giorni dedicati al vino con masterclass, eventi, esperienze immersive e più di 3000 degustazioni che hanno visto grande partecipazione anche di un pubblico proveniente da fuori regione, in particolare da Roma, Rieti e dalle Marche.

53 le cantine partecipanti con oltre 200 etichette, proposte di vini bianchi, rossi, rosè ed anche le bollicine. Molto positivi anche i numeri dei canali social che hanno fatto registrare un totale di 1,3 milioni di impression e 500.000 utenti raggiunti. Google Analytics ha registrato addirittura più di 4.000 visite al sito.

Soddisfazione per l’evento è stata espressa dall’organizzatore Andrea Barbarossa di Eventi.com. “Questa seconda edizione ha premiato tutti noi che abbiamo creduto fin dalla prima edizione tanto da farne una seconda e poi dare appuntamento a tutti al prossimo anno. Anche la seconda edizione, come la prima – spiega Barbarossa – è stata una vetrina e una promozione per il Made in Umbria e le eccellenze vinicole locali. Un’iniziativa che ha come obiettivo quello di incentivare anche i piccoli produttori che sono il cuore pulsante dell’economia locale e regionale. Ringrazio tutti per la grande collaborazione e diamo appuntamento alla prossima edizione del 2026”.

Infine da ricordare che la cena di gala “Calici sotto le stelle” che doveva tenersi venerdì 16 maggio è stata posticipata al 13 giugno, sempre in piazza Tacito alle 20.