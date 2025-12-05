“Palazzo Catucci, a Collescipoli, dopo anni di chiusura riapre le porte dopo l’evento della Fondazione Mattei di questa estate, è arrivata una manifestazione di interesse per un museo dei pianoforti che vedrà esposti 50 pianoforti storici che vanno dal 1700 al 1900, restituendo definitivamente la splendido palazzo ai visitatori, aumentando l’offerta del borgo antico che, dopo il Bac di Santa Cecilia e i nomadi digitali, ritorna a vivere”.

Ad annunciarlo è l’assessore allo sviluppo economico del comune di Terni Sergio Cardinali.

Non è l’unica novità.

“L’altra buona notizia – aggiunge l’assessore – è la concessione per valorizzazione all’ente Cantamaggio delle officine degli Studios di Papigno. Finalmente finisce l’incertezza di un luogo fisico dove creare gli allestimenti dei carri di Maggio, un vagabondare di anni a cui finalmente l’amministrazione ha dato una risposta, in cambio di un investimento di 135 mila euro per la ristrutturazione dei locali affidati. Questa operazione riapre le porte di parte degli Studios di in attesa della chiusura del bando per l’affidamento delle tante strutture presenti all’interno abbandonati a se stessi da oltre 25 anni, per realizzare un luogo di arte, cinema, spettacolo, cultura, archeologia industriale, formazione a due passi dalla Cascata.

Dopo le manifestazioni di interesse dei mesi scorsi ora attendiamo progetti concreti in grado di creare lavoro, economia e cultura nel nostro territorio. Stiamo aspettando anche l’esito del bando della presidenza del consiglio dei ministri da 10 milioni di euro che consentirebbe il recupero della maggior parte dei locali di Papigno”.