Si è insediato oggi il nuovo comandante della stazione Carabinieri di Otricoli, Maresciallo Gianni D’Arpino.

D’Arpino, 28 anni, si è arruolato nell’Arma dei Carabinieri nel 2020, intraprendendo il suo percorso di formazione presso la Scuola Marescialli e Brigadieri di Firenze.

Al termine del triennio, dopo aver conseguito la laurea in Scienze giuridiche della sicurezza, è stato destinato all’11° Reggimento Carabinieri “Puglia” con l’incarico di comandante di squadra, occupandosi prevalentemente della gestione dell’ordine pubblico. Nello stesso periodo ha inoltre maturato una breve esperienza nell’Arma territoriale, prestando servizio di supporto nella provincia di Foggia, in particolare a Cerignola e nei comuni limitrofi.

Ora l’approdo in Umbria, dove ha assunto oggi il comando della Stazione di Otricoli.

All’atto del suo insediamento, il Maresciallo D’Arpino, che si è detto onorato del prestigioso incarico, al servizio della comunità di Otricoli per garantirne la sicurezza ed assolvere la funzione primaria di rassicurazione sociale, ha ricevuto il benvenuto e l’augurio di buon lavoro da parte delle istituzioni locali.