Prestigioso incarico per il meteorologo ternano Gianni Ferri Bontempi che da mercoledì 22 ottobre è il titolare delle previsioni del tempo della TGR Marche nel “Buongiorno regione”.
Bontempi subentra a Michele Cicoria che lascia dopo un anno e mezzo.
Congratulazioni all’amico Gianni che, lo ricordiamo, è il fondatore di Meteo Centro Italia, nostro punto di riferimento per quanto riguarda il meteo nel ternano e nell’Umbria.
È lui che ci riforniva statistiche e dati sul tempo a Terni, dalle temperature alla quantità di pioggia caduta.
Prima di approdare alla TGR di Ancona Gianni aveva collaborato con 3B Meteo, sito di primissimo piano nazionale per ciò che concerne meteo e previsioni del tempo.
Nel frattempo ha pure trovato il “tempo” di scrivere un saggio sui cambiamenti climatici.
