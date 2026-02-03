L’azienda ternana che produce di imballaggi biodegradabili e compostabili per la grande distribuzione organizzata, CEPLAST, ha riconosciuto, nell’ambito delle iniziative di welfare previste dalla normativa vigente, volte a migliorare il benessere e la qualità della vita dei propri dipendenti, un bonus economico nel mese di dicembre 2025, per un valore complessivo di 55 mila euro che ha interessato oltre 60 collaboratori.

I fringe benefit erogati, si trasfigurano in beni e servizi concessi dall’azienda in aggiunta alla normale retribuzione; buoni acquisto, buoni carburante, benefit per la mobilità, iniziative di welfare e tanti altri servizi previsti dalla normativa vigente.

“Abbiamo scelto di condividere i risultati con chi ogni giorno contribuisce a costruirli – ha sottolineato Stefano Centinari, amministratore di Ceplast spa – Anche in una fase economica complessa, continuiamo a credere che investire sul capitale umano sia la leva principale per rafforzare competitività, capacità innovativa ed efficienza produttiva. La partecipazione, il senso di responsabilità e il lavoro di squadra sono elementi decisivi per affrontare le sfide del mercato e sostenere percorsi di crescita duraturi”.

Fondata oltre cinquant’anni fa da Rosildo Centinari e oggi guidata dalla seconda generazione, con i fratelli Marco e Stefano Centinari, Ceplast spa è una realtà industriale solida e fortemente orientata alla sostenibilità. Leader di settore nel mercato nazionale ed europeo, l’azienda produce i sacchetti biocompostabili BIOBAG secondo standard che garantiscono un impatto ambientale zero, grazie a processi certificati di economia circolare e a basse emissioni di CO₂. Con un fatturato di circa 50 milioni di euro, il gruppo figura tra i principali produttori italiani del comparto e continua a investire in ricerca, sviluppo e innovazione.