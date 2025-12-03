La dermopigmentista narnese Agnese Witomska ha partecipato il 1° dicembre a Roma al primo Master mondiale di dermopigmentazione scientifica con intelligenza artificiale, diventando una delle prime professioniste in Italia a ottenere il titolo di “Color Scientist”.
Questa nuova specializzazione unisce l’esperienza artistica alla precisione dell’algoritmo: una tecnologia avanzata che permette di calcolare miscele del colore perfette partendo da dati oggettivi come sottotono, nuance da ricreare e risultato desiderato.
Secondo Witomska, “la tecnologia non sostituisce l’artista: ne potenzia la visione. Chi la abbraccia diventa davvero inarrestabile”.
Grazie a questo approccio innovativo, la professionista potrà offrire trattamenti ancora più mirati, armoniosi e prevedibili, combinando arte, scienza e intelligenza artificiale.
Essere tra le prime a integrare questo metodo in Italia significa abbracciare l’evoluzione, anticipare i cambiamenti e contribuire a definire il futuro della dermopigmentazione: una posizione da pioniera, che porta prestigio al territorio e apre nuove prospettive per l’intero settore.