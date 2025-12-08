Si è conclusa alle ore 19,30 la festa di Terni per l’arrivo in città della fiaccola olimpica.

Si è conclusa in piazza Tacito dove gli organizzatori hanno allestito il quartier generale per la “city celebration”.

La fiaccola ha fatto il giro del centro di Terni , attesa da tantissime persone.

Il primo tedoforo è stato il cinese Fan Deng, gli ultimi Samanta Togni e Danilo Petrucci, con la Togni che ha acceso il braciere.

Domani mattina la fiaccola partirà da Terni per Todi, Spoleto, Foligno, Trevi, Castiglione del Lago, Spello e Assisi, fino alla “city celebration” di Perugia in piazza IV Novembre. Il 10 dicembre riprenderà dal capoluogo verso Gubbio e Città di Castello, ultima tappa umbra prima dell’ingresso in Toscana.