Simon Kibet Loitanyang ha vinto la Terni Half Marathon. Il keniano dell’Atletica Vomano ha vinto per la prima volta in carriera la Mezza Maratona organizzata da #iloverun Athletic Terni , tagliando per primo il traguardo in 1h07’14” davanti al secondo classificato Umberto Persi (At Running, 1h09’48”) che ripete la buona prova dello scorso anno e a Danilo Ruggiero (Circolo Minerva), terzo dopo essere stato secondo italiano alla Maratona di New York, in 1h11’48”.

Tra le donne Sara Carnicelli (Asd Imperiali Atletica) vince in 1h17’16” e bissa il successo dello scorso anno, precedendo di pochi secondi Laura Biagetti (Calcestruzzi Corradini, 1h17’18”) e poi al terzo posto Lucrezia Vagnoli (Atletica Avis Perugia, 1h23’58”).

Quasi 700 iscritti tra Mezza Maratona e Metà Mezza per l’ormai classica di inizio anno sul veloce ma impegnativo circuito cittadino. Gara impreziosita dal contemporaneo Campionato regionale categoria Master sulla distanza di 21 km e valevole anche come prima tappa del Gran Prix Fidal che, in quanto gara nazionale, mette in palio punteggio doppio per società e individuale nella Mezza e punti nella Metà Mezza. Rappresentate tutte le regioni italiane con il 60% di partecipanti da fuori Umbria e atleti provenienti da Kenya, Costa d’Avorio, Gambia, Iraq, Argentina, Ucraina, Francia, Germania, Romania, Giappone, Spagna, Albania e Moldavia, a testimonianza della crescente visibilità dell’evento oltre i confini nazionali.

Anche quest’anno la Terni Half Marathon è stata un successo, anche grazie al contributo di sponsor e dei tanti volontari impegnati durante il percorso, testimoniato dalla presenza di un pubblico numeroso e caloroso venuto a incitare gli atleti.

Nella Metà Mezza maschile successo di Riccardo Ridolfi (Mud&Glory Academy, 35’15”) davanti a Jean Marc Diomande (#iloverun Athletic Terni, 35’21”) e Simone Trombettoni (Asd Lino Spagnoli, 35’29”).

Tra le donne acuto di Manuela Piccini (Runner San Gemini, 43’04”) quasi al fotofinish su Cecilia Tomba (Atletica Civitanova, 43’09”) e terza Marzia Yousif Stella (Atletica Taino, 43’57”).

Si laureano Campioni regionali Master nelle varie categorie Lorenzo Felici (SM35 Amatori Podistica Terni, 1h16’48”), Daniele Petrini (SM40 2S Atletica Spoleto, 1h12’36”), Nicola Pirilli (SM45 Tx Fitness, 1h14’49”), Andrea Orsini (SM50 Mud&Glory Academy, 1h19’52”) Mauro Fabbri (SM55 Amatori Podistica Terni, 1h30’27”), Sabino Bosco (SM60 Assisi Runners, 1h29’14”), Carlo Valecchi (SM65 Atletica Umbertide, 1h35’57”), Ademaro Bertolini (SM70 Grifo Runners, 1h39’23”), Giovanni Botta (SM75 Amatori Podistica Terni, 1h52’36”), Iole Vicinanza (SF35 Amatori Podistica Terni, 1h41’37”), Caterina Martoni (SF40 Amatori Podistica Terni, 1h53’53”), Francesca Piergentili (SF45 Pol. dil. Clt, 1h32’45”), Fabiola Cardarelli (SF50 Rebel Athletic Club, 1h31’46”), Maria Carmen Cuccu (SF55 Athletic Amelia, 1h44’24”) e Monica Barbonari (SF60 #iloverun Athletic Terni, 1h45’06”).

Positivo il bilancio finale per il presidente dell’#iloverun Athletic Terni Leonardo Bordoni: “Si conferma una corsa dove molti atleti riescono a migliorare il proprio personale, nonostante il clima rigido a inizio mattina abbia reso le cose un po’ più difficili. Tantissimi iscritti da fuori Umbria, è una delle gare che registrano la partecipazione maggiore da oltre regione e anche di atleti da tutti i continenti del mondo. Con questa gara è tornato anche il Gran Prix Fidal Umbria dopo qualche anno di assenza e siamo molto felici di aver ospitato anche il Campionato regionale di categoria Master per la distanza della Mezza Maratona”.