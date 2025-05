C’è un grande interesse mediatico intorno alle finali play off di serie C che valgono il passaporto per la serie B e che vedono difronte Ternana e Pescara.

Entrambe le partite sono in programma alle 21,15, a Terni l’andata, a Pescara il ritorno, e saranno trasmesse in tutto il mondo.

Nello specifico, la gara di Terni andrà in onda in diretta in America del Nord, America del Sud, Australia e Asia e in differita, alle 23, in Europa e Africa, mentre la gara di Pescara sarà live in tutti i continenti.

La telecronaca è affidata a Giuseppe Galati e Roberto Rambaudi, presentation e bordo campo a cura di Massimo Proietto.

Al termine della gara di ritorno, poi, verrà assegnato anche il Trofeo Mario Facco, intitolato alla memoria dell’ex difensore della Lazio (ha allenato la Ternana in C2 stagione 86/87 e 87/88, quando è stato esonerato), e storico commentatore Rai per la Serie C, destinato all’autore del gol più bello del torneo, votato dai talent di Rai Sport.

Le due partite fra Ternana e Pescara saranno trasmesse anche su Sky e, in streaming, su Now.