E’ incredibile e soprattutto sorprendente: scendendo la strada di Santo Pietro, si incontra inopinatamente un segnale che indica che avanti non ci si può andare. Benissimo. Un automobilista può anche leggere per caso quello che viene spiegato nel segnale.

Intanto racconta che i lavori sono iniziati nel 2017, mentre questo è accaduto otto anni dopo.

Poi incurante che quella è sicuramente la strada di Santo Pietro, sul segnale qualcuno ha scritto che l’interruzione è in Località Brusciana (????) ed è conseguente alla apertura di una nuova strada, la Srt 429, quella che garantirà l’accesso alla strada di Grande Comunicazione Firenze – Pisa – Livorno.

Mistero: c’è chi, dopo averlo letto, ha fatto un immediato dietro front, impaurito dall’essere inghiottito da una viabilità subliminale, con direzione Toscana.