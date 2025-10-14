Sono stati circa 170 i giovani pattinatori, in rappresentanza di 12 società provenienti da Toscana, Marche, Lazio, Puglia con l’Umbria rappresentata da Euro Sport Club Terni, Pattinamelia, Roller Centro Italia Narni, che si sono dati battaglia al ciclopattinodromo Renato Perona in occasione del Trofeo Nazionale “Città di Terni” – 13° Memorial “Daniele Pioli”, organizzato dall’ASD Skating Championship del presidente Carlo Danieli.

In gara atleti delle categorie Allievi, Ragazzi, Ragazzi 12, Esordienti, Giovanissimi e Cuccioli.

Nella classifica per società il successo è andato alla squadra marchigiana della Juvenilia Pollenza (MC) con 542 punti, seconda la Fortitudo Fabriano con 471, terza la Speedy Gonzales di San Giorgio Jonico con 402, quarto posto a pari merito a quota 362 per l’Euro Sport Terni e la Roller Civitanova.

Per il team di casa da sottolineare la vittoria di Andrea Gabriel Filoia nella 5000 metri a punti, oltre il 3° posto nel Giro sprint alle spalle Nicola Panichelli (Juvenilia) e Riccardo Martinelli (Speedy Wheels Latina), nella categoria Allievi.

Ha dominato invece Rachele Pacifici tra le Giovanissime cogliendo tre successi: 50 sprint in corsia, 150 sprint e 600 in linea, dove in ottava posizione si è classificata la compagna di squadra Aurora Cosenza.

Due terzi posti invece per Benedetta Proietti nel Giro sprint e nei 5000 a punti della categoria Allieve, con doppio successo di Eva Sciore (Fortitudo Fabriano).

Nella categoria Ragazze, dominata da Giulia Baricci (Pattinatori Maremmani Grosseto), quarta Daria Tallarico, quinta Marielou Matteucci e sesta Siria Tallarico nella 3000 a punti.

In campo maschile doppio successo per Simone Greci (Fortitudo Fabriano): 300 sprint e 3000 metri, due volte al 9° posto Filippo Fabri dell’Euro Sport al primo anno in categoria.

Per la categoria Ragazzi 12 anni femminile nei 200 sprint 1° posto a Sovira Ebai (Juvenilia) e nei 2000 a punti per Ginevra Forchia (Speedy Wheels Latina).

Esordienti femminile (una delle categorie con il maggior numero di iscrizioni, 19: 1° posto di Jessica Tei (Pattinatori Maremmani) nella 50 Sprint; di Sveva Marini (Fortitudo Fabriano) nei 200 Sprint e 1000 metri in linea. Nella top 10 le ternane Rebecca Rinaldi, Matilda Feliziani e Virginia Pecelli.

Tra gli Esordienti maschi triplo successo per Dario Silvestri (Pattinatori Sambenedettesi); da segnalare il 9° posto di Couto Emil Verderame (Pattinamelia).

Infine nella categoria Giovanissimi nei 50 Sprint ha vinto Michele Onofri (Roller Civitanova), 9° Edoardo Giurelli (Pattinamelia); nei 150 e 600 metri Giorgio Piantassi (Fortitudo Fabriano), 7° nei 150 Thomas Matteucci (Euro Sport Club Terni).