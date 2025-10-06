Nel mese di ottobre la Peregrinatio Mariae dalla Santa Casa di Loreto a Roma, è una delle iniziative per il Giubileo 2025 Marche, promosso dalla Regione Ecclesiastica Marche e organizzato dalla Fondazione Giustiniani Bandini in collaborazione con il Tavolo di Concertazione per il Recupero e la Valorizzazione della Via Lauretana e con tutte le Diocesi lungo il percorso.

Il pellegrinaggio partito dal Santuario Pontificio della Santa Casa di Loreto il 3 ottobre, farà tappa a Terni, Narni, Otricoli il 7 e 8 ottobre.

La statua della Madonna di Loreto, accompagnata da rappresentanze diocesane, arriverà fino a Roma, attraversando l’intero tracciato della Via Lauretana per restituire centralità a un percorso che è memoria viva del legame tra le comunità locali e la Santa Casa.

Un pellegrinaggio simbolico che intende coinvolgere le comunità locali in celebrazioni liturgiche, momenti di preghiera e riflessione, promuovendo la spiritualità del pellegrinaggio mariano e valorizzando il patrimonio culturale e religioso che caratterizza i territori toccati dal Cammino, affinché la Via Lauretana possa continuare a essere non solo un cammino di fede, ma anche un volano di crescita culturale e sociale per i territori attraversati

In diocesi la statua della Madonna di Loreto giungerà martedì 7 ottobre, nella giornata della festa della Madonna del Santo Rosario, nella chiesa di San Pietro a Terni alle ore 10 dove ci sarà l’accoglienza e la recita del Rosario, alle ore 11 la Messa presieduta dal vescovo Francesco Antonio Soddu. Successivamente la statua sarà trasportata presso l’ospedale “S. Maria” di Terni dove alle ore 15 ci sarà la recita del Rosario.

In serata sarà al Santuario Madonna del Ponte di Narni scalo dove alle 17 ci sarà l’accoglienza e la recita del Rosario, la Messa e alle ore 21 la Veglia di Preghiera.

Mercoledì 8 ottobre ad Otricoli presso la Collegiata S. Maria Assunta alle ore 8 l’accoglienza e la recita del Rosario.

Al termine la statua della Madonna di Loreto sarà trasferita nella diocesi di Magliano Sabina per la prosecuzione della Peregrinatio verso Roma, dove la statua raggiungerà la Chiesa di San Salvatore in Lauro a Roma, l’11 ottobre dove è prevista l’accoglienza e la Celebrazione Eucaristica con i Vescovi delle diocesi attraversate, seguita nel pomeriggio dall’apertura del Giubileo della Spiritualità Mariana, con celebrazioni e iniziative che proseguiranno fino alla sera di domenica 12 ottobre.

La Peregrinatio si concluderà con la Santa Messa presieduta dal Santo Padre in Piazza San Pietro.