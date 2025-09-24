Si è svolta questa mattina nella Sala consigliare di Palazzo Spada la conferenza stampa di presentazione dell’edizione ternana di SHARPER 2025 – Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici, in programma venerdì 26 settembre.

A presentare l’evento alla stampa sono intervenuti il Delegato per il settore Orientamento, Roberto Rettori, l’assessore comunale con delega allo sviluppo economico, Sergio Cardinali, il Delegato del Rettore per la sede di Terni e strutture distaccate – e Direttore del Polo Scientifico Didattico di Terni – Stefano Brancorsini, Antonio Faba, membro del Comitato tecnico–scientifico UniPg di SHARPER, la Piera Pandolfi, responsabile del settore Ricerca UniPg, e Irene Biagini di Psiquadro.

Il programma di Terni

Nel corso della conferenza stampa è stato presentato il programma degli appuntamenti che si terranno per questa quinta edizione nella sede di Terni della Notte dei Ricercatori. Ci saranno eventi nelle scuole del comprensorio di Terni, Narni e Amelia, al Palasì, alla BCT (Biblioteca comunale di Terni) e al teatro Secci. Per la sua tredicesima edizione, SHARPER offre un programma ricchissimo e multidisciplinare.

Dopo aver ricordato il successo riscosso dal pre-evento svoltosi venerdì 19 settembre al Museo Diocesano con un monologo teatrale “Vita di Marie Curie”, il Prof. Antonio Faba ha presentato le altre iniziative a cominciare da quella di questa stasera alle ore 21 al Teatro Secci con lo spettacolo “SHARPER BRICCIALDI STRINGS”, un concerto che incanterà il pubblico con le musiche di Mozart e Britten.

Venerdì 26 Settembre 2025, ore 10:00 gli studenti avranno l’opportunità di incontrare i ricercatori nel corso di “MEET A PHD STUDENT”, un momento dedicato a raccontare il mondo della ricerca in modo accessibile e stimolante e , sempre venerdì 26 Settembre, dalle ore 16:00 alle ore 20:00 il Palasì si trasformerà in un laboratorio a cielo aperto con gli “ESPERIMENTI DIMOSTRATIVI”.

I visitatori potranno scoprire la scienza che si cela dietro settori all’avanguardia come l’aerospazio e la mobilità elettrica.

Contemporaneamente, sempre venerdì, alle ore 16:30, la Biblioteca comunale di Terni sarà la sede della conferenza “L’UMANESIMO COME CHIAVE PER UN NUOVO CAPITALISMO”, un dibattito che affronterà temi di grande rilevanza sociale ed economica.

Conclusione alle ore 21:00 al Teatro Secci con lo spettacolo teatrale “LISE MEITNER E LA FISSIONE NUCLEARE”. A 80 anni dagli eventi di Hiroshima e Nagasaki, lo spettacolo racconta la potente storia della scienziata e del suo ruolo cruciale nella scoperta della fissione nucleare.

Il programma completo delle iniziative di Terni è disponibile qui: https://www.sharper-night.it/sharper-terni/