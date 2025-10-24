Oggi pomeriggio nella sala consilare di palazzo Bazzani si è svolta la cerimonia di premiazione dell’APE D’ORO, alla seconda edizione.

La commissione esaminatrice, istituita con decreto del Presidente, ha scelto le personalità, in totale 5, che si sono distinte nei loro ambiti, meritevoli del premio.

. “La Provincia – ha sottolineato il vice Presidente Ferranti – è per sua vocazione, quale ente di raccordo di tutto il territorio, l’istituzione più adatta a dare vita a questa iniziativa che vuole essere un contributo di valorizzazione del territorio e dei cittadini che si impegnano nei vari settori e che con la loro azione esaltano i valori fondanti della convivenza e della coesione”.

Ecco l’elenco dei premiati

Arte e cultura: Maria Giulia Cotini, scrittrice e appassionata di sport

Solidarietà e volontariato sociale: Associazione Leo Club Terni, club giovanile dei Lions

Sport: Alberto Migliosi, campione del mondo nel 2019 di canoa kayak Junior a squadre, vice campione d’Europa nel 2023 nel K1, terzo quest’anno nella sprint individuale.

Scuola: Sandra Ceccarelli, insegnante di lettere, tra le prime a sperimentare la “classe capovolta”

Sanità: Simonetta Centurione, medico di medicina generale, segretaria regionale della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale.

L’unico a disertare la cerimonia è stato Alberto Migliosi, ampiamente giustificato, trovandosi per la disputa di gare in Cina.

La commissione che ha selezionato i premiati era composta da Alessio Rossi per lo sport, Barbara Margheriti per la scuola, Fernanda Scimmi per solidarietà e volontariato sociale, Tiziana Laudadio per arte e cultura e Alessandro Camilli per la sanità.