In occasione dell’assemblea dei soci che si è svolta questa mattina, è stato eletto il nuovo consiglio d’amministrazione della Sii, dopo una lunga proroga, così composto:

Consiglieri di nomina dei soci pubblici: Paolo Silveri (confermato) proposto come presidente, Marcello Caprio (confermato), Alessandro Dimiziani, Francesco Giordano e Maria Vittoria Lattanzi.

Consiglieri di nomina dei soci privati: Giuseppe Testa (attuale amministratore delegato e confermato nella designazione di ad), Paola Cianciaruso (vicepresidente), Giuseppe Stefano Calabrese e Paola Carluccio.

Paolo Silveri è ex sindaco di Ferentillo ed ex segretario provinciale del Partito Democratico.

Sindaci di centrosinistra (Lucarelli, Di Gioia, Bernadini, Gori, Paoluzzi Conti, Caravaggi, Cupello e Grillini) hanno criticato l’accordo che ha portato a queste nomine.

“La consuetudine che ha da sempre caratterizzato una condivisione politica dei partiti dell’arco costituzionale per la gestione di un bene primario come l’acqua – hanno scritto – ha lasciato spazio alle logiche spartitorie delle poltrone.

Un bene come l’acqua non può non tenere conto delle esigenze territoriali anche in base al numero dei cittadini rappresentati dai Comuni, per numero di utenze, e delle zone di attingimento delle acque.

Occorreva una condivisione politica ad ampio raggio che consentisse di affrontare le criticità che tanti cittadini pagano a caro prezzo.

Il costo dell’acqua, le utenze deboli, le infrastrutture e il cambiamento climatico dovevano essere i temi alla base di un confronto serio ed immediato e non sui nomi da far accomodare nel CDA”.