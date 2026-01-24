È seconda soltanto a Potenza la provincia di Terni nella classifica dell’età media più alta dei dipendenti ne settore privato.

È quanto emerge da uno studio della CGIA di Mestre che evidenzia, comunque, un avanzamento continuo dell’età media di operai e impiegati privati, in tutta Italia.

A Potenza l’età media è di 43,63 anni, a Terni 43,61 e a Biella 43,53.

A livello regionale è la Basilicata che guida la classifica dei più anziani al lavoro con un’età media di 42,93 anni, seguita dal Molise 42,65 e dall’Umbria 42,55.

Tutto ciò per il fatto che un dipendente su 3 ha superato i 50 anni di età e che è calata in modo marcato la fascia di età lavorativa compresa fra i 25 e i 44 anni.

Negli ultimi 16 anni è aumentata del 372% la fascia di età 60/64 anni.

La tendenza è che si va verso un progressivo invecchiamento della forza lavoro